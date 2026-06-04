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صحة
هل تؤثر أشعة الشمس على صحة الشعر؟
Lebanon 24
04-06-2026
|
16:30
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يوضح أطباء الجلدية أن التعرض المباشر والمستمر للشمس يؤدي إلى جفاف الشعر، وإضعاف بنيته، وفقدان لمعانه، إضافة إلى بهتان اللون، ومع الوقت قد يسبب تقصف الأطراف وتكسرها.
وتقول طبيبة
الأمراض الجلدية
الدكتورة ويلما بيرغفيلد إن الشعر التالف من الشمس يظهر جافًا وخشن الملمس، ويصبح صعب التصفيف ولا يحتفظ بتسريحته المعتادة، كما يجف بسرعة أكبر من الطبيعي.
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وبحسب المختصين، فإن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على طبقة الحماية الخارجية للشعر (الكيوتيكل)، ما يؤدي إلى فقدان الرطوبة وتحول ملمسه إلى ما يشبه القش، كما قد تتضرر البنية الداخلية للشعرة مع استمرار التعرض، مما يفاقم مشكلة التقصف.
كما يؤثر التعرض للشمس على لون الشعر، خاصة المصبوغ أو المُفتح، إذ يسرّع من تلاشي الصبغة ويجعل الشعر أكثر عرضة للجفاف والتلف. ويُعد الشعر الفاتح والناعم أو شديد التجعد الأكثر تأثرًا مقارنة بالشعر الداكن والأكثر كثافة.
ولتقليل هذه الأضرار، ينصح الخبراء بتخفيف استخدام أدوات التصفيف الحرارية والغسيل المتكرر، والتركيز على ترطيب الشعر باستخدام البلسم والزيوت الطبيعية مثل زيت جوز
الهند
واللوز والأفوكادو.
كما يُوصى باستخدام مستحضرات واقية من الشمس مخصصة للشعر تحتوي على فلاتر للأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب حماية فروة الرأس عبر واقيات شمسية أو ارتداء القبعات والملابس الواقية.
ويؤكد الأطباء أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة بين العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، إضافة إلى شطف الشعر جيدًا بعد السباحة لإزالة آثار
الكلور
. (إرم نيوز)
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