هل من علاقة بين رقمي ضغط الدم والخرف؟ هذا ما كشفه الباحثون

وجد باحثون أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط النبض (Pulse Pressure) يواجهون احتمالية أكبر للوفاة بسبب الخرف، حيث أن هذا القياس يمكن أن يزيد الخطر بنسبة تصل إلى 16%.

ويعرف ضغط النبض بأنه مؤشر رئيسي لصحة القلب والأوعية الدموية، ويحسب بطرح الرقم السفلي (الانبساطي) من الرقم العلوي (الانقباضي) في قراءة ضغط .

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