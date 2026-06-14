باكستان تُسجّل إصابة جديدة بـجدري القردة

سجّلت إدارة الصحة الإقليمية في باكستان إصابة جديدة مؤكدة بفيروس جدري القردة في مدينة كراتشي الساحلية، التابعة لإقليم السند.

وأفادت بأن الفحوصات المخبرية أثبتت إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بالفيروس، وهو يخضع حاليًا للعلاج والمتابعة الطبية داخل أحد مستشفيات المدينة. وأشارت السلطات إلى أنّ عدم وجود أي سجل سفر حديث لدى المصاب يثير القلق، إذ قد يشير إلى احتمال بدء انتقال العدوى داخل المجتمع المحلي.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المسجلة بجدري القردة هذا العام إلى 10 حالات في كراتشي، و35 إصابة في عموم إقليم السند، الذي سجّل أيضًا 9 وفيات على الأقل مرتبطة بالمرض.

ودفعت هذه التطورات الجهات الصحية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والوقاية، وتكثيف عمليات تتبّع المخالطين بهدف الحد من انتشار واحتوائه.

وفي سياق متصل، كان مدير تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أعلن أن جدري القردة لم يعد يُصنَّف حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي، وذلك بعد تراجع الإصابات في عدد من بؤر التفشي، خصوصًا في القارة الإفريقية.

وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في آب 2024، عقب ظهور سلالة جديدة من المرض انطلقت من الكونغو وامتدت إلى دول مجاورة.