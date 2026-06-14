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صحة

باكستان تُسجّل إصابة جديدة بـ"جدري القردة"

Lebanon 24
14-06-2026 | 07:07
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باكستان تُسجّل إصابة جديدة بـجدري القردة
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سجّلت إدارة الصحة الإقليمية في باكستان إصابة جديدة مؤكدة بفيروس جدري القردة في مدينة كراتشي الساحلية، التابعة لإقليم السند.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية أثبتت إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بالفيروس، وهو يخضع حاليًا للعلاج والمتابعة الطبية داخل أحد مستشفيات المدينة. وأشارت السلطات إلى أنّ عدم وجود أي سجل سفر حديث لدى المصاب يثير القلق، إذ قد يشير إلى احتمال بدء انتقال العدوى داخل المجتمع المحلي.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المسجلة بجدري القردة هذا العام إلى 10 حالات في كراتشي، و35 إصابة في عموم إقليم السند، الذي سجّل أيضًا 9 وفيات على الأقل مرتبطة بالمرض.

ودفعت هذه التطورات الجهات الصحية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والوقاية، وتكثيف عمليات تتبّع المخالطين بهدف الحد من انتشار الفيروس واحتوائه.

وفي سياق متصل، كان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أعلن أن جدري القردة لم يعد يُصنَّف حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي، وذلك بعد تراجع الإصابات في عدد من بؤر التفشي، خصوصًا في القارة الإفريقية.

وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في آب 2024، عقب ظهور سلالة جديدة من المرض انطلقت من جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتدت إلى دول مجاورة.

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