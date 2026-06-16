الكيوي.. فاكهة صغيرة بمفعول كبير

Advertisement

وتحتوي ثمرة كيوي متوسطة الحجم على نحو 2 إلى 3 غرامات من الألياف، ما يجعلها إضافة مفيدة إلى ، خصوصاً أن حاجة البالغين اليومية من الألياف تتراوح عادة بين 25 و28 غراماً، بحسب العمر والجنس.لكن فائدة الكيوي لا تقتصر على الألياف فقط. وتوضح اختصاصية التغذية آنا ريسدورف أن الكيوي مفيد في حالات الإمساك لأنه يجمع بين الألياف والسوائل وإنزيم "أكتينيدين"، وهو إنزيم موجود في الكيوي وقد يساعد على دعم الهضم وحركة الأمعاء.وتشير ريسدورف إلى أن الكيوي، على عكس بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي قد تزيد الانتفاخ أو الانزعاج الهضمي، يكون غالباً سهل التحمل، وقد يساعد على تليين البراز وتحسين حركة الطعام داخل الأمعاء.وقد يكون ذلك مفيداً أيضاً للأشخاص الذين يتناولون أدوية من فئة "GLP-1"، إذ إن بطء الهضم وانخفاض كمية الطعام قد يزيدان مشكلة الإمساك. وبحسب ريسدورف، فإن إضافة حبة أو حبتين من الكيوي يومياً قد تكون طريقة غذائية بسيطة لدعم انتظام حركة الأمعاء.في تجربة سريرية نُشرت عام 2023، قارن باحثون بين تأثير الكيوي الأخضر وقشور السيليوم، وهي من أشهر مكملات الألياف المستخدمة لتخفيف الإمساك، لدى أشخاص أصحاء وآخرين يعانون الإمساك الوظيفي أو متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك.وتناول المشاركون إما حبتين من الكيوي الأخضر يومياً، أو 7.5 غرامات من قشور السيليوم، لمدة 4 أسابيع. وكان كلا الخيارين يضيف نحو 6 غرامات من الألياف يومياً.وأظهرت النتائج أن تناول الكيوي الأخضر ارتبط بزيادة ملحوظة في عدد مرات التبرز التلقائي، بمعدل لا يقل عن مرة ونصف أسبوعياً لدى المصابين بالإمساك الوظيفي أو القولون العصبي المصحوب بالإمساك. كما أبلغ المشاركون عن تحسن في الأعراض الهضمية من دون تسجيل آثار جانبية سلبية.وتشير دراسات أخرى إلى أن الكيوي الأخضر قد يساعد أيضاً في تخفيف عسر الهضم والانزعاج البطني.ويرجح الباحثون أن فائدة الكيوي تعود إلى نوع من الألياف القادرة على امتصاص كميات جيدة من الماء، ما يساعد على تليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء. كما يحتوي الكيوي على مركبات تُعرف باسم "رافيدات"، وقد يكون لها تأثير ملين داخل الأمعاء.تُستخدم قشور السيليوم عادة كخيار أول في حالات الإمساك الوظيفي ومتلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك. والسيليوم بذور موطنها ، وتُستعمل قشورها غالباً على شكل مسحوق أو كبسولات. وهي من الألياف القابلة للذوبان، أي إنها تمتص الماء وتساعد على دعم حركة الأمعاء بانتظام.يمكن تناول الكيوي وحده كوجبة خفيفة سهلة، كما أن حمله في الحقيبة أو إضافته إلى وجبة الغداء أمر بسيط. وحتى القشرة الخارجية ذات الملمس الزغبي قابلة للأكل وغنية بالألياف، لكن يجب غسلها جيداً قبل تناولها.كما يمكن إضافة الكيوي إلى العصائر مع الموز والسبانخ والزبادي، أو تقطيعه فوق الشوفان والزبادي، أو خلطه مع الفراولة والمانغو والأناناس في سلطة فواكه.ويمكن أيضاً استخدامه في السلطات الخضراء، خصوصاً مع الجرجير وجبن الفيتا، أو إضافته إلى تتبيلات اللحوم بفضل إنزيماته الطبيعية التي تساعد على تطرية البروتينات.ومن الأفكار الأخرى تحضير صلصة كيوي مع البصل الأحمر والكزبرة والفلفل الحار وعصير الليمون، أو تجميده على عيدان كوجبة منعشة غنية بالألياف، أو هرسه داخل صلصات السلطة، أو استخدامه لتزيين الحلويات والفطائر.وفي الخلاصة، لا يقدم الكيوي حلاً سحرياً لمشكلات الهضم، لكنه قد يكون خياراً غذائياً بسيطاً وفعالاً لدعم حركة الأمعاء، خصوصاً عند تناوله بانتظام ضمن نظام متوازن.