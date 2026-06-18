فائدة غير متوقعة للقاح كورونا على القلب.. هذا ما كشفه الخبراء

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح خفض خطر التعرض للأحداث القلبية الوعائية الكبرى المرتبطة بفيروس كوفيد-19، مثل السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والدخول إلى المستشفى بسبب أمراض القلب، بنحو 40 بالمئة.

Advertisement





وقال زياد ، وهو طبيب وعالم أوبئة سريرية بارز في جامعة "سانت لويس" وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: "تخبرنا هذه النتائج أن هذه اللقاحات حققت بالفعل آثارا مفيدة حتى لدى الأشخاص الذين لا يعلمون أنهم أصيبوا بكوفيد-19"، وفق صحيفة " " الأميركية.



وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن لقاح كورونا يقلل من معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بما في ذلك دراسة شملت نحو 46 مليون شخص بالغ في إنجلترا بين عامي 2020 و2022.



وسعى الباحثون في الدراسة الأخيرة إلى معرفة ما إذا كانت هذه الفوائد استمرت خلال السنوات التي تلت بداية .



وقال العلي: "لقد تغيرت تركيبات اللقاحات، كما تغير نفسه مع مرور الوقت"، مضيفا أنهم وجدوا أن الصيغ الأحدث من اللقاحات لا تزال توفر حماية ضد أمراض القلب. وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة "غاما إنترنال ميديسين" أن للقاح كوفيد-19 فائدة واسعة شملت خفض حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحالات الاستشفاء، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك تلك غير المرتبطة بكوفيد-19، بحسب الباحثين.وقال زياد ، وهو طبيب وعالم أوبئة سريرية بارز في جامعة "سانت لويس" وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: "تخبرنا هذه النتائج أن هذه اللقاحات حققت بالفعل آثارا مفيدة حتى لدى الأشخاص الذين لا يعلمون أنهم أصيبوا بكوفيد-19"، وفق صحيفة " " الأميركية.وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن لقاح كورونا يقلل من معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بما في ذلك دراسة شملت نحو 46 مليون شخص بالغ في إنجلترا بين عامي 2020 و2022.وسعى الباحثون في الدراسة الأخيرة إلى معرفة ما إذا كانت هذه الفوائد استمرت خلال السنوات التي تلت بداية .وقال العلي: "لقد تغيرت تركيبات اللقاحات، كما تغير نفسه مع مرور الوقت"، مضيفا أنهم وجدوا أن الصيغ الأحدث من اللقاحات لا تزال توفر حماية ضد أمراض القلب.

وأُجريت الدراسة بين المحاربين القدامى الذين يستخدمون النظام الصحي التابع لوزارة المحاربين القدامى في ، وشملت نحو مليون شخص بين عامي 2024 و2025.



وقارنت الدراسة بين المشاركين الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا الموسمية والمشاركين الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 المحدث في ذلك الموسم، وشملت الدراسة عدة أنواع من اللقاحات، بما فيها لقاحات الحمض الريبوزي المرسال (إم آر إن إيه) ولقاح "نوفافاكس".



وتابع الباحثون المشاركين لمدة تقارب 8 أشهر، وحاولوا رصد ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي حدث قلبي وعائي مرتبط بكوفيد-19.



ووجدت الدراسة أن المجموعة التي تلقت لقاح كوفيد-19 كانت أقل عرضة بنسبة 37.7 في المئة للإصابة بأمراض القلب المرتبطة بكوفيد.



وكانت الفائدة أكثر وضوحا لدى المرضى الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، ولدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو السكري، أو أمراض الرئة المزمنة.

وبحسب النتائج، كان الأشخاص الذين تلقوا لقاح أقل عرضة للإصابة بالمشاكل القلبية بنحو 6 بالمئة ، بما في ذلك الحالات غير المرتبطة بعدوى كوفيد-19.



كما ارتبط اللقاح بانخفاض معدلات الوفيات وحالات الاستشفاء الناتجة عن جميع الأسباب بنسبة تقارب 7 بالمئة.



وأوضح العلي أنه رغم أن هذه النسب تبدو منخفضة، فإنها تعني عمليا تجنب نحو 23 حدثا قلبيا وعائيا كبيرا، و30 حالة دخول إلى المستشفى، و16 وفاة لكل 10 آلاف شخص تلقوا اللقاح.



وأضافت الدراسة: "عند تعميم هذه التقديرات على عدد سكان يبلغ مليون شخص، يمكن أن يرتبط التطعيم بشكل معقول بمنع نحو 2370 حدثا قلبيا وعائيا كبيرا و1580 حالة وفاة خلال فترة 8 أشهر".