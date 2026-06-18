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صحة

متنوعة وعديدة… ما هي فوائد البطيخ الأحمر؟

Lebanon 24
18-06-2026 | 14:00
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متنوعة وعديدة… ما هي فوائد البطيخ الأحمر؟
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ينتظر كثيرون فصل الصيف للاستمتاع بالبطيخ الأحمر، الذي يُستهلك منذ أكثر من خمسة قرون، ويُعد من أكثر الفواكه شعبية بفضل طعمه الحلو وقيمته الغذائية.

بحسب أخصائية التغذية ليلى ساوتر، يحتوي البطيخ على نحو 92% من الماء، ما يجعله خيارًا جيدًا للترطيب، لكنها تؤكد أنه لا دليل علمي يثبت تفوقه على الماء في هذا المجال، وفق ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.
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كوب واحد (نحو 152 غرامًا) يحتوي على حوالي 46 سعرة حرارية وقرابة 9 غرامات من السكر، ما يجعله خيارًا خفيفًا مقارنة بالحلويات الأخرى.

كما يتميز بغناه بمادة الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يعطيه لونه الأحمر، وقد ارتبطت دراسات بتأثيره في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات، مع احتمال مساهمته في خفض خطر بعض الأمراض المزمنة، من دون إثبات مباشر لدوره في الوقاية من السرطان.

من جهة القلب وضغط الدم، يحتوي الكوب على نحو 100 ملغ من السيترولين، الذي يساعد في إنتاج أكسيد النيتريك وتوسيع الأوعية الدموية، ما قد ينعكس إيجابًا على ضغط الدم. كما أن الليكوبين قد يرتبط بتحسن طفيف في مؤشرات صحة القلب.

غذائيًا، يوفّر البطيخ:

فيتامين A لدعم المناعة والبصر والجلد
فيتامين C بنحو 12 ملغ لتعزيز المناعة
البوتاسيوم بنحو 170 ملغ لتنظيم السوائل ووظائف العضلات

وتشير ساوتر إلى أن تناوله كقطع أفضل من العصير، لأنه يحافظ على الألياف التي تُفقد أثناء العصر، رغم أن العصير قد يقدّم بعض الفوائد المؤقتة للأوعية الدموية وسكر الدم.

بالنسبة للاستهلاك، يُعد آمنًا باعتدال، لكن يُنصح مرضى السكري بمراقبة الكمية بسبب احتوائه على السكر، كما يُفضّل لمن يعانون من القولون العصبي الانتباه للحصص بسبب الفركتوز.

وأخيرًا، قد يساعد استبدال الوجبات الخفيفة بالبطيخ في زيادة الشبع ودعم التحكم بالوزن ضمن نظام غذائي متوازن. (سكاي نيوز) 
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