الشاي وفوائده الصحية.. دراسات تكشف تأثيره على القلب والدماغ وطول العمر

كشفت دراسات حديثة أن المواظبة على شرب الشاي قد تكون مرتبطة بعدد من الفوائد الصحية، أبرزها خفض التوتر، دعم الذاكرة، وتعزيز صحة القلب، ما يجعله من أكثر المشروبات ارتباطًا بنمط الحياة الصحي.

وبحسب صحيفة "ميرور" ، أوضح خبراء تغذية أن الشاي يحتوي على مركبات طبيعية فعّالة، أبرزها "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد على الاسترخاء ويخفف مستويات هرمونات التوتر في الجسم.

وتشير أبحاث نُسبت إلى موسلي إلى أن تفاعل الثيانين مع الكافيين الموجود في الشاي قد يساهم في تحسين الأداء الذهني، بما في ذلك الذاكرة وسرعة الاستجابة، إلى جانب تعزيز موجات "ألفا" الدماغية المرتبطة بالهدوء والتركيز.

كما أظهرت دراسة أسترالية شملت أكثر من ألف امرأة فوق سن 75 عامًا أن الاستهلاك المنتظم للشاي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بكسور العظام، خصوصًا لدى من يتناولن أكثر من ثلاثة أكواب يوميًا.

وفي دراسة بريطانية واسعة شملت نحو نصف مليون شخص، تبيّن أن شرب كوبين أو أكثر يوميًا ارتبط بانخفاض معدل الوفيات خلال فترة متابعة امتدت 11 عامًا، مقارنة بغير المستهلكين.

ويرجّح الباحثون أن هذه النتائج تعود إلى دور الشاي في تقليل مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية، مع الإشارة إلى أن بعض الفوائد قد تبقى قائمة حتى عند إضافة الحليب أو السكر.(سكاي نيوز)