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صحة

5 مشروبات قد تساعد على خفض نبضات القلب

Lebanon 24
21-06-2026 | 16:35
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5 مشروبات قد تساعد على خفض نبضات القلب
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يمكن لبعض المشروبات، مثل الماء، ومشروبات الإلكتروليت، وأنواع معينة من الشاي، أن تدعم صحة القلب وتساعد في الحفاظ على معدل نبض طبيعي، خصوصاً عبر تحسين الترطيب وخفض الضغط وتقليل التوتر.

وبحسب موقع "Verywell Health"، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي لدى البالغين الأصحاء عادة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة. أما ارتفاع النبض بشكل مستمر، أو ما يُعرف بتسرّع القلب، فقد يضع ضغطاً إضافياً على القلب ويرفع خطر الإصابة بأمراض قلبية.
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1- الماء

يُعد الماء الخيار الأفضل لصحة القلب. فالحفاظ على الترطيب يساعد القلب والأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل. وعند الإصابة بالجفاف، يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم في الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة معدل النبض.

وتشير دراسة أُجريت عام 2017 إلى أن شرب 355 ملليلتراً من الماء، أي نحو كوب ونصف، قد يساعد على خفض معدل ضربات القلب خلال 30 دقيقة.

وبشكل عام، يُنصح بأن تشرب النساء البالغات نحو 11.5 كوباً من الماء يومياً، والرجال نحو 15.5 كوباً، مع اختلاف الحاجة بحسب النشاط البدني والطقس والحالة الصحية.

2- شاي الماتشا الأخضر

الماتشا نوع مركّز من الشاي الأخضر، ويتميز بغناه بمضادات الأكسدة وتأثيراته المضادة للالتهاب.

وتشير أبحاث إلى أن تناول الماتشا بانتظام قد يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين، أي تراكم الترسبات داخل الشرايين، كما قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية. ومن خلال تحسين صحة القلب، يمكن أن يساهم شاي الماتشا في دعم معدل نبض صحي.

3- مشروبات الإلكتروليت

الترطيب ضروري للحفاظ على نبضات قلب مستقرة. وعند فقدان السوائل بسبب التعرق الشديد، أو القيء، أو الإسهال، يمكن لمشروبات الإلكتروليت أن تساعد على تعويض السوائل والمعادن.

وتشمل الإلكتروليت معادن مشحونة في الدم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم. وعند تعويض السوائل والإلكتروليت، قد يتحسن الجفاف وينخفض الضغط الإضافي على القلب.

4- شاي الكركديه

تُستخدم أزهار الكركديه لتحضير شاي يتميز بلونه القوي ومذاقه المعروف. وتحتوي هذه الأزهار على مضادات أكسدة قوية، رُبطت في بعض الدراسات بخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ووجدت دراسة عام 2019 أن شرب كوب من شاي الكركديه مرتين يومياً قد يساعد على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ. وعندما ينخفض ضغط الدم، يقل الجهد المطلوب من القلب، ما يدعم معدل نبض أكثر استقراراً.

5- شاي البابونج

يُعرف البابونج بتأثيره المهدئ، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهاب قد تساعد على تخفيف التوتر وخفض ضغط الدم.

ويمكن لشرب شاي البابونج أن يعزز الشعور بالاسترخاء والهدوء، ما يدعم النوم الجيد ويخفف الضغط على القلب. وبما أن التوتر وقلة النوم قد يرفعان معدل النبض، فقد يكون البابونج خياراً مناسباً ضمن روتين صحي عام.

مشروبات يُفضل الحذر منها

في المقابل، قد تؤدي بعض المشروبات إلى رفع معدل ضربات القلب، خصوصاً تلك التي تحتوي على منبهات أو تزيد خطر الجفاف.

وتشمل هذه المشروبات القهوة، لأن الكافيين قد يزيد سرعة النبض لدى بعض الأشخاص، ومشروبات الطاقة التي تحتوي غالباً على نسب مرتفعة من الكافيين، إضافة إلى الكحول الذي قد يسبب الجفاف ويرفع معدل النبض أثناء الراحة.

خطوات أخرى لدعم نبض صحي

لا يقتصر الحفاظ على معدل نبض صحي على اختيار المشروبات. فممارسة الرياضة بانتظام قد تساعد على خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، خصوصاً تمارين التحمل واليوغا.

كما أن النوم الجيد، والحفاظ على وزن صحي، وتخفيف التوتر، وقضاء وقت في المساحات الخضراء، واتباع نظام غذائي غني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون المفيدة، كلها عوامل تدعم صحة القلب.

أما في حال تسارع النبض بشكل مفاجئ أو مستمر، أو ترافقه أعراض مثل ألم في الصدر أو دوخة أو ضيق تنفس، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية وعدم الاكتفاء بالحلول المنزلية.
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