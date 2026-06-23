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صحة

إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
23-06-2026 | 01:30
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إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية
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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس إيبولا، في أحدث موجة تفشٍ للمرض الذي أسفر عن وفاة أكثر من 250 شخصاً حتى الآن، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين.

وأوضح المعهد الوطني للصحة العامة أن عدد الإصابات بلغ 1003 حالات، مقابل 254 وفاة، بمعدل وفيات يقدر بنحو 25 في المئة.

وكانت السلطات قد أعلنت في 15 أيارعن ظهور موجة جديدة من فيروس إيبولا المسبب للحمى النزفية، والذي انتشر في ثلاثة أقاليم هي إتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو، وهي مناطق يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

كما امتد انتشار الفيروس إلى أوغندا المجاورة، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 20 إصابة وحالتي وفاة، رغم تأكيد السلطات هناك سابقاً أن الوضع كان "تحت السيطرة" في وقت سابق من الشهر.

ولا تزال السلالة المنتشرة حالياً، وهي "بونديبوغيو"، تفتقر إلى لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، ما يزيد من صعوبة احتواء التفشي.

ويُذكر أن فيروس إيبولا، الذي ينتقل عبر المخالطة المباشرة وسوائل الجسم، تسبب خلال العقود الخمسة الماضية في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الإفريقية.

وفي السياق نفسه، حذّرت منظمة "أوكسفام" مؤخراً من أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي لتفشي المرض، مشيرة إلى احتمال وجود حالات غير مُبلّغ عنها، في ظل نقص معدات الحماية الأساسية لدى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وهو ما يعيق جهود احتواء الفيروس.

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