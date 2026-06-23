إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات الصحية في تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس إيبولا، في أحدث موجة تفشٍ للمرض الذي أسفر عن وفاة أكثر من 250 شخصاً حتى الآن، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين.

وأوضح للصحة العامة أن عدد الإصابات بلغ 1003 حالات، مقابل 254 وفاة، بمعدل وفيات يقدر بنحو 25 في المئة.

وكانت السلطات قد أعلنت في 15 أيارعن ظهور موجة جديدة من إيبولا المسبب للحمى النزفية، والذي انتشر في ثلاثة أقاليم هي إتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو، وهي مناطق يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

كما امتد انتشار إلى أوغندا المجاورة، حيث سجلت 20 إصابة وحالتي وفاة، رغم تأكيد السلطات هناك سابقاً أن الوضع كان " " في وقت سابق من الشهر.

ولا تزال السلالة المنتشرة حالياً، وهي "بونديبوغيو"، تفتقر إلى لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، ما يزيد من صعوبة احتواء التفشي.

ويُذكر أن فيروس إيبولا، الذي ينتقل عبر المخالطة المباشرة وسوائل الجسم، تسبب خلال العقود الخمسة الماضية في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الإفريقية.

وفي السياق نفسه، حذّرت منظمة "أوكسفام" مؤخراً من أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي لتفشي المرض، مشيرة إلى احتمال وجود حالات غير مُبلّغ عنها، في ظل نقص معدات الحماية الأساسية لدى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وهو ما يعيق جهود احتواء الفيروس.