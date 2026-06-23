ماذا يحدث لضغط دمك عند شرب عصير الشمندر؟

ذكر موقع Health.com أن عصير الشمندر قد يساعد الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط ، إذ تشير أبحاث إلى أن هذا المشروب، المعروف أيضاً بعصير البنجر، يخفف الالتهاب ويحتوي على النترات التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم بسهولة أكبر.

وبحسب Health.com، فقد بحثت دراسة نُشرت عام 2025 في كيفية تأثير عصير الشمندر على ضغط الدم، ومن هم الأشخاص الذين قد يستفيدون منه أكثر. وشملت الدراسة مجموعتين، الأولى ضمت 39 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والثانية ضمت 36 شخصاً بين 65 و79 عاماً. ولم يكن المشاركون يعانون أمراضاً فموية نشطة، كما كان ضغط الدم لديهم عند 140/90 أو أقل، وهو مستوى يُعد مرتفعاً.

وخلال الدراسة، تناول المشاركون إما عصير شمندر وهمياً، وإما عصير شمندر غنياً بالنترات. وشربوا نحو 2.5 أونصة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، على مدى ثلاث فترات، مدة كل منها أسبوعان. وبين فترات تناول العصير، استخدموا غسول الفم مرتين يومياً لمدة أسبوعين.

وقاس الباحثون قبل كل فترة مستويات الميكروبيوم الفموي، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستويات النترات والنتريت في البلازما واللعاب.

ووجد الباحثون، أن عصير الشمندر الغني بالنترات كان له تأثير أكبر على ضغط الدم مقارنة بالعصير الوهمي، لكن ذلك ظهر فقط لدى فئة واحدة من المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهم كبار السن. وفي هذه المجموعة، انخفض ضغط الدم بمعدل نحو 4 ملم زئبق.

وقالت مؤلفة الدراسة آني فانهاتالو، وهي أستاذة في فسيولوجيا الإنسان في كلية الطب بجامعة إكستر إن "الأشخاص الذين لديهم ضغط دم مرتفع سجلوا انخفاضات أكبر".

كما أظهرت نتائج فحص الميكروبيوم الفموي وجود صلة بين انخفاض ضغط الدم وتراجع بعض البكتيريا الفموية المرتبطة بالالتهاب. وبدت مجموعة من بكتيريا "بريفوتيلا" كأنها تأثرت بالعصير، وهي قد تتداخل مع إنتاج أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتيجة قد تكون لها دلالات سريرية محتملة بالنسبة إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد ترتبط بحالات التهابية مثل كوفيد-19 والالتهاب الرئوي وضعف الإدراك.

لكن Health.com أوضح أن الدراسة كانت صغيرة، وأن التأثيرات الإيجابية ظهرت خصوصاً لدى من تجاوزوا 65 عاماً. أما من هم دون هذا العمر، فلا يوجد ما يمنع من تجربة الشمندر لمن يرغب، بحسب خبراء نقل عنهم الموقع، إذ إن العصير غني بالنترات والفولات وفيتامين C والبوتاسيوم، كما يحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في تقليل الالتهاب وتنظيم ضغط الدم.

وقالت ميشيل روثنشتاين، اختصاصية تغذية في طب القلب الوقائي، إن "البوليفينولات الموجودة في الشمندر تساعد على منع تأكسد أكسيد النيتريك، ما يترك كمية أكبر منه ليستفيد منها الجسم".

ويُعد عصير الشمندر آمناً نسبياً لمعظم الأشخاص، إلا أن فانهاتالو قالت إن بعض الناس قد يعانون انزعاجاً في المعدة عند شرب كميات كبيرة منه. كما حذرت روثنشتاين من أن الأشخاص المعرّضين لحصى الكلى من نوع أوكسالات الكالسيوم قد يرغبون في الحد من تناوله.

وشدد خبراء على أن عصير الشمندر ليس حلاً سحرياً، ولا ينبغي أن يكون الوسيلة الوحيدة لخفض ضغط الدم.

وقالت فيرونيكا روس، اختصاصية التغذية ومالكة "The Heart Dietitian"، للموقع: "أعتقد أن عصير الشمندر طريقة قابلة للاستخدام لخفض ضغط الدم، لكنه لا يجب أن يحل محل الاستراتيجيات الأساسية لنمط الحياة". وتشمل هذه الاستراتيجيات اتباع نظام DASH الغذائي، والحد من الصوديوم، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي، وإدارة النوم والتوتر.