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صحة

هل تناول البيض يومياً صحي؟

Lebanon 24
25-06-2026 | 14:00
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هل تناول البيض يومياً صحي؟
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أكد خبراء تغذية أن تناول بيضة واحدة يومياً يُعد آمناً وصحياً لمعظم الأشخاص، نظراً لما يوفره البيض من بروتينات عالية الجودة وفيتامينات ومعادن أساسية، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تدعم صحة العين.

ويحتوي البيض على نحو 6 غرامات من البروتين في البيضة الكبيرة الواحدة، كما يوفر فيتامينات A وD وB12، إضافة إلى اليود والسيلينيوم والكولين. ويضم أيضاً مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين المرتبطة بالحفاظ على صحة البصر على المدى الطويل.

ورغم احتواء صفار البيض على الكوليسترول والدهون المشبعة، يشير الخبراء إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الكوليسترول الموجود في الطعام لا يؤثر بالضرورة بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم. كما أظهرت أبحاث حديثة أن تناول البيض بانتظام لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، بل قد يحمل فوائد صحية إضافية.

وينصح المختصون عند تناول البيض يومياً بالحرص على موازنته مع الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة للحصول على المزيد من الألياف والعناصر الغذائية، إضافة إلى اعتماد طرق طهي صحية مثل السلق أو السلق بالماء أو الخَبز أو الطهي باستخدام كميات قليلة من الزيوت الصحية.

كما يوصي الخبراء بعض الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مرتبطة بأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول بالحد من استهلاك صفار البيض، مع إمكانية تناول بياض البيض للاستفادة من البروتين وتقليل الدهون والكوليسترول.

ويخلص الخبراء إلى أن البيض يبقى مصدراً طبيعياً وغنياً بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، مؤكدين أنه لا داعي للخوف من إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي لمعظم الأشخاص.

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