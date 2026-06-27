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صحة

سحب مكملات شائعة لدعم صحة القلب من الأسواق.. إليكم السبب

Lebanon 24
27-06-2026 | 04:00
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سحب مكملات شائعة لدعم صحة القلب من الأسواق.. إليكم السبب
سحب مكملات شائعة لدعم صحة القلب من الأسواق.. إليكم السبب photos 0
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) سحب 13920 عبوة من علكة "أدينديل" المصنوعة من غليسينات المغنيسيوم، وذلك لاحتمال احتوائها على الميلاتونين وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ دون إدراجه على الملصق. 
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ويُعتبر هذا الأمر مثيرا للقلق نظرا لاستخدام المنتج كمكمل غذائي يُروّج لتخفيف تشنجات الساق الليلية وخفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.

ويُنتج الميلاتونين طبيعيا في الغدة الصنوبرية داخل الدماغ، حيث يساعد على تنظيم النوم عبر التحكم في الإيقاع اليومي للجسم (دورة النوم والاستيقاظ).

ورغم أن مكملات الميلاتونين تُعتبر آمنة عند استخدامها بالجرعات الموصى بها، فإن الكمية المحتملة الموجودة في المنتج المسحوب غير معروفة بدقة. وقد ارتبطت الجرعات المرتفعة من الميلاتونين بحالات تسمم خطيرة لدى الأطفال، إضافة إلى تقارير تربطه بمشكلات صحية في القلب.

وصُنفت عملية السحب ضمن الفئة الثانية، وهو تصنيف يعني أن استخدام المنتج قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع انخفاض احتمال حدوث مضاعفات خطيرة دائمة.

وأكدت السلطات الأميركية أنه لم تُسجل حتى الآن أي حالات مرضية أو آثار جانبية مرتبطة بهذه المكملات.

وكانت مكملات "أدينديل" تُباع في عبوات بلاستيكية سعة 11.4 أونصة (333 مل) تحتوي على 90 علكة، عبر موقع الشركة الإلكتروني ومنصات بيع مثل أمازون.

وتحتوي هذه المكملات، بحسب الملصق، على 400 ملغ من المغنيسيوم.

ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعليمات محددة للتخلص من المنتج، لكنها توصي عادة بإيقاف استخدامه وإعادته إلى جهة الشراء أو التخلص منه بشكل آمن.
 
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