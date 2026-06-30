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صحة

طعام يومي يهدد القلب.. دراسة تكشف الخطر

Lebanon 24
30-06-2026 | 23:00
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طعام يومي يهدد القلب.. دراسة تكشف الخطر
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توجد المواد الحافظة في عدد واسع من الأطعمة والمشروبات اليومية، من حبوب الإفطار والخبز إلى تتبيلات السلطة والمشروبات الغازية. لكن بحثاً جديداً يشير إلى أن بعض هذه الإضافات قد تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
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وبحسب موقع Verywell Health، وجدت دراسة جديدة نُشرت في European Heart Journal أن الأشخاص الذين تناولوا الكميات الأعلى من بعض المواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتضيف هذه النتائج إلى القلق المتزايد بشأن التأثيرات الصحية للإضافات الشائعة في الأطعمة المعلبة والمصنعة.

وقاد الدراسة باحثون في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية "Inserm"، وحللوا بيانات أكثر من 112 ألف بالغ ضمن دراسة "NutriNet-Santé"، وهي واحدة من أكبر الدراسات الغذائية المستمرة في العالم.

وكان المشاركون يبلغون بانتظام عما يتناولونه، بما في ذلك العلامات التجارية المحددة للأطعمة، ما سمح للباحثين بتقدير تعرضهم للمواد الحافظة. ثم تابع الباحثون النتائج الصحية للمشاركين على مدى نحو 8 سنوات.

ومقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كميات من المواد الحافظة، كان أصحاب الاستهلاك الأعلى أكثر عرضة بنسبة 24 في المئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وحدد الباحثون 8 مواد حافظة شائعة الاستخدام ارتبطت بارتفاع معدل الإصابة بضغط الدم، بينها سوربات البوتاسيوم، ونتريت الصوديوم، وحمض الستريك، وحمض الأسكوربيك.

وعندما نظر الباحثون في أنواع مختلفة من المواد الحافظة، وجدوا أن الاستهلاك العالي للمواد الحافظة غير المضادة للأكسدة، مثل نتريت الصوديوم والسوربات المستخدمة في اللحوم المصنعة والأطعمة المعلبة، ارتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 29 في المئة، وزيادة خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 في المئة.

أما الاستهلاك العالي للمواد الحافظة المضادة للأكسدة، مثل حمض الأسكوربيك "فيتامين C"، وحمض الستريك، ومستخلص إكليل الجبل، فارتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 22 في المئة.

وغالباً ما توجد هذه المواد الحافظة في الأطعمة المعلبة وفائقة المعالجة، مثل اللحوم المصنعة، ومنها اللحم المقدد واللحوم الباردة والهوت دوغ، إضافة إلى الخبز، والوجبات الخفيفة المعلبة، والصلصات وتتبيلات السلطة، والوجبات الجاهزة، والمشروبات الغازية.

الدراسة لا تثبت السبب المباشر

تسلط الدراسة القائمة على الملاحظة الضوء على وجود علاقة بين بعض المواد الحافظة وصحة القلب، لكنها لا تثبت أن هذه المواد تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر.

بمعنى آخر، كان الأشخاص الذين استهلكوا كميات أكبر من المواد الحافظة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، لكن الباحثين لا يستطيعون الجزم بأن المواد الحافظة نفسها هي السبب المباشر.

ومع ذلك، تتوافق النتائج مع دراسات أخرى تشير إلى أن بعض المواد الحافظة قد تؤثر في الجسم بطرق يمكن أن تنعكس على صحة القلب والأوعية الدموية.

فعلى سبيل المثال، قد تغيّر بعض المواد الحافظة ميكروبيوم الأمعاء، أو تؤثر في وظائف الكبد والبنكرياس. وقد تساهم هذه التغيرات في حالات مثل السكري من النوع الثاني، وهو بحد ذاته عامل خطر لأمراض القلب.

النظام الأقل تصنيعاً يبقى الأفضل

تدعم هذه النتائج الأدلة التي تشجع على اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الأقل تصنيعاً، مثل الفواكه، والخضار، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والبروتينات قليلة الدهون.

وبدلاً من التركيز فقط على مادة حافظة واحدة، يقترح الباحثون إعطاء الأولوية للأطعمة التي تحتوي على إضافات قليلة أو لا تحتوي عليها أساساً.

فهذه الخيارات الغذائية تساعد على دعم ضغط دم صحي، وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.
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