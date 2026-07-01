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صحة

3 علامات عند الاستيقاظ قد تشير إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.. احذرها

Lebanon 24
01-07-2026 | 11:56
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3 علامات عند الاستيقاظ قد تشير إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.. احذرها
3 علامات عند الاستيقاظ قد تشير إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.. احذرها photos 0
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حذّر صيدلي من تجاهل ثلاث علامات قد تظهر عند الاستيقاظ صباحًا، مشيرًا إلى أنها قد تكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وهو مرض قد يتطور بهدوء في مراحله الأولى من دون أعراض واضحة.

وأوضح عباس كناني، الصيدلي في صيدلية "كيميست كليك"، أن عددًا كبيرًا من المصابين لا يكتشفون حالتهم إلا في مراحل متقدمة، بسبب غياب مؤشرات واضحة في البداية، أو اعتبار بعض الأعراض مثل التعب أمرًا عابرًا وغير مقلق.

ولفت إلى أن هناك ثلاث إشارات صباحية أساسية تستدعي الانتباه، وهي: العطش الشديد، الجوع المتكرر، وكثرة التبول.

وبحسب موقع Diabetes.co.uk، يُعد العطش المفرط من العلامات المبكرة الشائعة للسكري، إذ إن استمرار الشعور به أو زيادته رغم شرب كميات كافية من الماء قد يستدعي مراجعة طبية.

كما تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن نوبات الجوع المتكررة أو الشديدة تُعد من أعراض السكري من النوع الثاني، نتيجة اضطراب استخدام الجسم للغلوكوز كمصدر للطاقة، ما يؤدي إلى إرسال إشارات جوع متكررة.

أما العلامة الثالثة فهي التبول المتكرر، أي زيادة عدد مرات دخول الحمام بشكل غير طبيعي، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتوصي الـNHS بضرورة مراجعة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، إذ يمكن تأكيد أو نفي التشخيص عبر فحص دم بسيط.

وفي ما يتعلق بالمصابين بالسكري، شدد كناني على أهمية عدم إهمال وجبة الفطور لدورها في ضبط مستويات السكر في الدم.

وقال: "ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي عند الاستيقاظ، لذلك يُنصح عادة بتناول وجبة الإفطار بعد نحو ساعة إلى ساعة ونصف من الاستيقاظ". (روسيا اليوم)

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