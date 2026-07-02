المغنيسيوم مع البروتين.. فوائد ومحاذير

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وبحسب موقع Verywell Health، يمكن أن يكون الجمع بينهما مناسباً في حالات معينة، خصوصاً لمن يمارسون الرياضة أو يحاولون دعم صحة العضلات والعظام، شرط الانتباه إلى الجرعات والحالة الصحية العامة.المغنيسيوم معدن أساسي يشارك في كثير من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم. وله دور مهم في عمل الأعصاب والعضلات، إذ يساعد العضلات على الانقباض والاسترخاء.والحصول على كمية كافية من المغنيسيوم قد يدعم التعافي بعد التمارين، ويساعد في تقليل ضعف العضلات والتشنجات.أما مساحيق البروتين، فتحتوي على أحماض أمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين الذي يدخل في تكوين خلايا العضلات في الجسم. والحصول على كمية كافية من البروتين، سواء من الطعام أو من مسحوق البروتين، يساعد العضلات على الحصول على العناصر التي تحتاجها للتعافي.ويُعد بروتين مصل اللبن "Whey" غنياً بشكل خاص بحمض "leucine"، وهو حمض أميني مهم لبناء العضلات وإصلاحها.يلعب المغنيسيوم دوراً مهماً في تنظيم سكر الدم، إذ يساعد على تنشيط إنزيمات ومستقبلات الإنسولين التي تساهم في إزالة السكر من مجرى الدم، ما يساعد على إبقاء مستوياته .وترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات المصنعة، والمنخفضة بالبروتين والألياف، غالباً بارتفاع سكر الدم وزيادة خطر من النوع الثاني.ويمكن أن تساعد إضافة مزيد من البروتين إلى في تقليل الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم، لأنها تبطئ عملية الهضم.وللحصول على أكبر فائدة صحية من مسحوق البروتين، يُفضّل اختيار نوع يحتوي على كمية قليلة من السكر المضاف أو يخلو منه تماماً، وأن تكون مكوناته قليلة قدر الإمكان.يساعد المغنيسيوم في نقل فيتامين D وتنشيطه، وهو فيتامين أساسي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم لبناء خلايا عظمية قوية والحفاظ عليها.وتحتاج العظام إلى المغنيسيوم وفيتامين D والبروتين معاً كي تبقى قوية وصحية.كما أن تناول كمية كافية من البروتين، إلى جانب تمارين القوة، يساعد على زيادة الكتلة العضلية وقوة العضلات. وكلما أصبحت العضلات أكبر وأقوى، زادت كثافة العظام، ما يجعلها أكثر سماكة وصلابة ويساعد على حمايتها من الكسور.قد تسبب مكملات المغنيسيوم أحياناً آثاراً جانبية غير مرغوبة، مثل الغثيان أو الإسهال. فبعض أنواع المغنيسيوم، مثل هيدروكسيد المغنيسيوم المعروف باسم "milk of magnesia"، يُستخدم أساساً لعلاج الإمساك، وقد يؤدي لذلك إلى الإسهال والانزعاج المعوي.كما أن المحتوى العالي من البروتين في مسحوق البروتين قد يسبب اضطراباً في المعدة لدى بعض الأشخاص، بحسب مصدره.والنوع الأكثر شيوعاً من مسحوق البروتين يُصنع من مصل اللبن، وهو بروتين موجود طبيعياً في الحليب. وقد تسبب الكميات العالية من مصل اللبن انتفاخاً وغازات، خصوصاً لدى من يعانون عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان.أما مساحيق البروتين النباتية، مثل تلك المصنوعة من البازلاء أو القنب أو الأرز، فقد تحتوي على كمية أعلى من الألياف، ما قد يسبب أيضاً انتفاخاً وغازات لدى بعض الأشخاص.يُعد تناول المغنيسيوم ومسحوق البروتين معاً آمناً عموماً في أي وقت ، بما في ذلك قبل التمارين أو بعدها.وبما أنه يُنصح غالباً بتناول المغنيسيوم مع وجبة، فإن أخذه مع مشروب يحتوي على مسحوق البروتين قد يكون طريقة مريحة لتناول المكملين يومياً.وتوجد أنواع من المغنيسيوم تكون ألطف على المعدة وأسهل امتصاصاً. أما مسحوق البروتين، فيمكن مزجه بالماء أو الحليب، أو دمجه مع مكونات أخرى مثل الفواكه والخضار والمكسرات والبذور لتحضير مشروب غني بالعناصر الغذائية.لا يُنصح باستخدام مسحوق البروتين للأشخاص المصابين ببيلة الفينيل كيتون "PKU"، وهي حالة تؤثر في قدرة الجسم على تفكيك الحمض الأميني فينيل ألانين، ما قد يؤدي إلى أعراض عصبية ومشكلات أخرى.وبما أن مساحيق البروتين تحتوي عادة على جميع الأحماض الأمينية، بما فيها فينيل ألانين، يجب على المصابين بهذه الحالة تجنبها.كما يجب على مرضى الكلى التحدث إلى الطبيب قبل تناول مسحوق البروتين أو مكمل المغنيسيوم. فالإفراط في البروتين قد يفاقم تراجع وظائف الكلى، بينما قد يؤدي الإفراط في المغنيسيوم إلى اختلالات خطيرة في الشوارد إذا كانت الكلى غير قادرة على تنظيم مستوياته في الجسم.تداخلات دوائية محتملةيمكن أن يؤثر المغنيسيوم ومسحوق البروتين في طريقة امتصاص بعض الأدوية، لذلك يُنصح بتناولهما قبل الأدوية أو بعدها بساعات، بحسب توجيهات الطبيب.وقد يتداخل المغنيسيوم مع بعض الأدوية، بينها المضادات الحيوية، وأدوية "bisphosphonates"، ومدرات البول، و"gabapentin"، و"levothyroxine"، ومثبطات مضخة البروتون، والزنك.أما مسحوق البروتين، سواء تم تناوله وحده أو ضمن مشروب مخلوط بمكونات أخرى، فيُعد طعاماً، لذلك يجب تجنبه مع الأدوية التي ينبغي تناولها على معدة فارغة.ومن الأفضل دائماً إبلاغ الطبيب بكل الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات التي تتناولها، لتجنب أي تداخلات محتملة.ما الكمية المناسبة يومياً؟تختلف الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم بحسب العمر والجنس.فالنساء البالغات بين 19 و30 عاماً يحتجن إلى نحو 310 ملغ يومياً، بينما يحتاج الرجال في الفئة العمرية نفسها إلى نحو 400 ملغ يومياً. أما النساء فوق سن 31 عاماً فيحتجن إلى نحو 320 ملغ يومياً، والرجال فوق 31 عاماً إلى نحو 420 ملغ يومياً.أما الكمية اليومية الموصى بها من البروتين، فتختلف بحسب وزن الجسم ومستوى النشاط.فمن يمارس نشاطاً يومياً بسيطاً قد يحتاج إلى نحو غرام واحد من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً. أما من يمارس نشاطاً متوسطاً، فقد يحتاج إلى 1.3 غرام لكل كيلوغرام يومياً، في حين قد يحتاج أصحاب النشاط المكثف إلى 1.6 غرام لكل كيلوغرام يومياً.والخلاصة أن الجمع بين المغنيسيوم ومسحوق البروتين قد يكون مفيداً للتعافي العضلي، وضبط سكر الدم، ودعم العظام، لكنه لا يناسب الجميع. لذلك تبقى الجرعة، ونوع المكمل، والحالة الصحية، والأدوية المستخدمة، عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل إدخالهما إلى الروتين اليومي.