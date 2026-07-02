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صحة

رسميًا.. الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا

Lebanon 24
02-07-2026 | 14:00
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رسميًا.. الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، انتهاء تفشي فيروس "هانتا" المرتبط بسفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة منذ 25 أيار الماضي.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن آخر شخص كان يخضع للمراقبة أنهى فترة الحجر الصحي، وثبتت سلبية نتيجته، وعاد إلى منزله، ما أتاح الإعلان رسمياً عن انتهاء التفشي.

وأضاف أن السلطات الصحية تتبعت أكثر من 650 مخالطاً في نحو 30 دولة خلال فترة التفشي.

وأصيب عدد من الركاب خلال الرحلة بسلالة "أنديز" النادرة من فيروس "هانتا"، وذلك على متن السفينة الفاخرة "هونديوس" التابعة لشركة "أوشنوايد إكسبيديشنز" الهولندية، والتي انطلقت من الأرجنتين في نيسان.

وتُعد سلالة "أنديز" الوحيدة المعروفة من فيروس "هانتا" القادرة على الانتقال بشكل محدود بين البشر، فيما تنتقل سلالات الفيروس الأخرى عادة عبر القوارض، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة بفضلاتها.

وكان على متن السفينة نحو 150 شخصاً من 23 دولة، قبل أن ترسو في جزيرة تينيريفي الإسبانية في 10 أيار، حيث عاد الركاب إلى بلدانهم وفق إجراءات سلامة خاصة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية مجدداً أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس لا يزال منخفضاً، ولا توجد مؤشرات إلى احتمال حدوث تفشٍ واسع النطاق أو جائحة.

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