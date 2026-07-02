3 علامات لا يجب تجاهلها.. متى يصبح الأرق خطرًا؟

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يعاني كثيرون من اضطرابات النوم من حين إلى آخر، إلا أن استمرار المشكلة لفترة طويلة أو انعكاسها على الحياة اليومية قد يشكّل مؤشرًا يستدعي استشارة طبيب مختص، بحسب خبراء في طب النوم.وبحسب ما نقل موقع Surrey Live، حددت خبيرة النوم الدكتورة ثلاث علامات أساسية تستوجب طلب المشورة الطبية، في حال عدم تحسن الحالة عبر الإجراءات المعتادة مثل تقليل الكافيين أو تحسين روتين النوم.توضح الدكتورة أن الأرق المؤقت قد يرتبط بالتوتر أو الضوضاء أو تغيّرات ظرفية، لكن استمرار صعوبة النوم أو تكرار الاستيقاظ خلال الليل لأكثر من أربعة أسابيع يستدعي تقييمًا طبيًا لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب.يحتاج البالغون عادة إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا. وعندما ترافق قلة النوم حالة تعب مستمرة، أو ضعف في التركيز، أو سرعة في الانفعال، فقد يكون ذلك مؤشرًا على اضطراب في النوم، خاصة أن جودة النوم ترتبط بصحة القلب والذاكرة والوزن.في حال عدم نجاح الإجراءات المعتادة، مثل تقليل الكافيين، وتجنب الشاشات قبل النوم، وتحسين بيئة النوم، تنصح الخبيرة بعدم تأجيل مراجعة الطبيب.كما توصي ديزي ماي، قبل الموعد الطبي، بتدوين تفاصيل نمط النوم، بما في ذلك مواعيد النوم والاستيقاظ، وعدد مرات الاستيقاظ ليلًا، والقيلولة، إضافة إلى كمية الكافيين ومستوى التوتر، وأي أعراض مرافقة مثل الشخير أو الحديث أثناء النوم أو شلل النوم.وتؤكد أن تقديم معلومات دقيقة للطبيب يساعد في تشخيص اضطرابات النوم بشكل أفضل واختيار العلاج الأنسب لكل حالة.