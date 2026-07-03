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صحة

الحرّ وفقدان الشهية.. كيف يغيّر الدماغ استجابة الجسم للطعام؟

Lebanon 24
03-07-2026 | 13:30
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الحرّ وفقدان الشهية.. كيف يغيّر الدماغ استجابة الجسم للطعام؟
الحرّ وفقدان الشهية.. كيف يغيّر الدماغ استجابة الجسم للطعام؟ photos 0
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تكشف موجات الحر عن تأثيرات صحية تتجاوز الإرهاق والعطش، لتصل إلى تراجع الشهية، وهي حالة يفسرها الأطباء بتغيرات فسيولوجية يطلقها الجسم عند ارتفاع درجات الحرارة.

وتوضح الدكتورة نغات عارف، التي يتابعها أكثر من 324 ألف شخص على "تيك توك"، أن السبب لا يرتبط بالحرارة مباشرة، بل بكيفية استجابة الدماغ لحماية الجسم.

وتشير إلى أن الوطاء (تحت المهاد) ينشط لتنظيم حرارة الجسم عند نحو 37 درجة مئوية، ما يدفعه لإعادة توزيع تدفق الدم نحو الجلد لتبريد الجسم، على حساب الجهاز الهضمي، فينخفض الإحساس بالجوع مؤقتًا.

كما تؤثر الحرارة على الهرمونات المنظمة للشهية، إذ يتراجع هرمون "غريلين" المحفّز للجوع، مقابل ارتفاع هرموني GLP-1 وPYY المسؤولين عن تعزيز الشعور بالشبع.

وتضيف أن الدماغ قد يخلط أحيانًا بين الجوع والعطش، ما يجعل الجسم يفضّل تعويض السوائل على تناول الطعام، لذلك يُنصح بشرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

وترافق هذه التغيرات أعراض مثل الخمول والانتفاخ وانخفاض الشهية، وتعدّ آلية دفاع طبيعية ضد الإجهاد الحراري.

وتشدد على أهمية تناول وجبات خفيفة وغنية بالماء مثل الفواكه والزبادي والسلطات، مع الحفاظ على الألياف، والتمييز بين الجوع الحقيقي والتعب الناتج عن الحر لتفادي التعامل الخاطئ مع هذه الحالة.

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