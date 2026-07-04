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صحة

تناولوا المشمش بانتظام.. فوائده عديدة

Lebanon 24
04-07-2026 | 04:00
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تناولوا المشمش بانتظام.. فوائده عديدة
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المشمش هو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قد تمنح الجسم فوائد صحية متنوعة عند تناوله بانتظام، تشمل الجلد والهضم وصحة القلب والعينين.

ويساعد المشمش على دعم صحة الجلد بفضل احتوائه على فيتامينَي A وC، حيث يساهم فيتامين C في تعزيز إنتاج الكولاجين، ما قد يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما يحتوي على بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وقد يساعد في تقليل تأثيرات أشعة الشمس على الجلد.
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ويحتوي المشمش على الألياف الغذائية التي تُحسن حركة الأمعاء وتدعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويرتبط بانخفاض مخاطر بعض الأمراض المزمنة. كما يُفضل تناول القشرة لاحتوائها على نسبة أعلى من الألياف.

ويساعد البوتاسيوم الموجود في المشمش في تنظيم ضغط الدم من خلال تقليل تأثير الصوديوم وإرخاء الأوعية الدموية، ما يدعم صحة القلب على المدى الطويل.

كما تساعد مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامينات A وE في دعم جهاز المناعة وحماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

ويحتوي المشمش على نسبة عالية من الماء، ما يساعد في ترطيب الجسم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لإدارة الوزن والشعور بالشبع.

ورغم فوائده، قد يسبب الإفراط في تناول المشمش اضطرابات هضمية، بينما تحتوي بذوره على مركب قد يتحول إلى مواد سامة عند استهلاكه بكميات كبيرة.
 
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