فوائد جمّة للفتوش خلال وجبة العشاء.. اكتشفوها

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ويشير اختصاصيو التغذية إلى أن الفتوش يساعد على تعزيز الشعور بالشبع بفضل احتوائه على كميات كبيرة من الألياف الموجودة في الخس والخيار والطماطم والفجل والبقدونس، ما قد يحد من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة خلال ساعات الليل.كذلك، يساهم تناول الفتوش في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، إضافة إلى ترطيب الجسم، نظراً إلى احتواء معظم مكوناته على نسبة مرتفعة من الماء، وهو ما يجعله خياراً مناسباً خلال فصل الصيف.ويحتوي الفتوش أيضاً على مضادات أكسدة طبيعية، مثل فيتاميني"A" و"C"، إلى جانب مركبات نباتية موجودة في الخضراوات والسماق، والتي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والجهاز المناعي.ويرى الخبراء أن الفائدة الصحية للفتوش ترتبط بطريقة تحضيره، إذ يُنصح باستخدام كمية معتدلة من زيت ، والاعتماد على عصير الليمون والسماق لإضافة النكهة بدلاً من الإكثار من الملح، مع الحد من كمية الخبز المحمص أو اختيار خبز الحبوب الكاملة.ولتحويل الفتوش إلى وجبة عشاء متوازنة، ينصح اختصاصيو التغذية بإضافة مصدر جيد للبروتين، مثل الدجاج المشوي أو السمك أو التونة أو البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم، لأن البروتين يعزز الشعور بالشبع ويساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية.في المقابل، يحذر الخبراء من أن الإفراط في استخدام الزيت أو الخبز المقلي أو الصلصات الجاهزة قد يحول الفتوش من وجبة صحية إلى وجبة مرتفعة بالسعرات الحرارية، ما يقلل من فوائده، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يسعون إلى خسارة الوزن.ويخلص الخبراء إلى أن الفتوش، عند تحضيره بطريقة صحية، يُعد من أفضل خيارات العشاء، إذ يجمع بين القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المعتدلة، ويساعد على الشعور بالشبع ودعم الصحة العامة من دون إرهاق الجهاز الهضمي قبل النوم.