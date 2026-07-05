ما أهمية "فيتامين د"؟ هذه فوائده

يؤكد خبراء الصحة أنّ "فيتامين د" يُعد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية، إذ لا يقتصر دوره على تقوية العظام، بل يمتد إلى دعم الجهاز المناعي، والحفاظ على قوة العضلات، والمساهمة في صحة الأعصاب.

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ويؤدي "فيتامين د" دوراً رئيسياً في تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران ضروريان لبناء العظام والأسنان والحفاظ على كثافتها، ما يساعد في الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، خاصة مع التقدم في العمر.





كذلك، تشير الأبحاث إلى أن المستويات الطبيعية من هذا الفيتامين تسهم في دعم كفاءة الجهاز المناعي، وتساعد في الحفاظ على قوة العضلات وتحسين التوازن، الأمر الذي قد يقلل من احتمالات السقوط لدى كبار السن.





ويحذر الأطباء من أن نقص "فيتامين د" قد يسبب أعراضاً تشمل التعب المستمر، وآلام العظام والعضلات، وضعف القوة العضلية، إضافة إلى زيادة قابلية الإصابة ببعض أنواع العدوى.





وللحفاظ على مستوياته الطبيعية، ينصح الخبراء بالتعرض المعتدل لأشعة الشمس، وتناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والكبد، إضافة إلى الحليب والمنتجات المدعمة بـ"فيتامين د". وفي حال ثبوت وجود نقص، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد الجرعة المناسبة.





ويشدد المختصون على أن الإفراط في تناول مكملات "فيتامين د" من دون إشراف طبي قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الجسم، ما يسبب زيادة الكالسيوم في ويعرض الشخص لمضاعفات صحية، أبرزها حصى الكلى واضطرابات في وظائف القلب.