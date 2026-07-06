هل تعاني من التعب أو تقلب المزاج؟ اليكم السبب

تُعد الغدة الدرقية من أهم الغدد في الجسم، إذ تلعب دورًا محوريًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة ودرجة حرارة الجسم ونشاط القلب، وأي خلل في إفراز هرموناتها قد يؤدي إلى اضطرابات صحية واسعة قد تمتد لتشمل مختلف أجهزة الجسم.
وقد أوضح أطباء وفقًا لموقع "هيندوسيان تايمز" أن الغدة الدرقية قد تعاني من حالتين أساسيتين: قصور في النشاط، أو فرط في الإفراز، وكل منهما ينعكس بأعراض مختلفة قد تتداخل أحيانًا مع مشكلات صحية أو نفسية أخرى، ما يجعل تشخيصها المبكر أمرًا ضروريًا.
قصور الغدة الدرقية.. أعراض بطيئة التطور
يحدث قصور الغدة الدرقية عند انخفاض مستوى الهرمونات المُفرزة، وغالبًا ما تتطور أعراضه تدريجيًا، ما يجعل اكتشافه في مراحله الأولى أمرًا صعبًا.
ومن أبرز أعراضه:
الشعور بالتعب والإرهاق المستمر
زيادة غير مبررة في الوزن
جفاف الجلد وتساقط الشعر
الإمساك
تورم الوجه
الحساسية للبرد
الاكتئاب وضعف التركيز
النوم الزائد مع الشعور بالخمول خلال النهار
اضطرابات الدورة
الشهرية أو تأخر الإنجاب
فرط نشاط الغدة الدرقية.. تسارع في وظائف الجسم
في المقابل، يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عند زيادة إفراز الهرمونات، ما يؤدي إلى تسارع في العديد من وظائف الجسم، ويؤثر على الحالة النفسية والقلبية والهضمية.
وتشمل أبرز الأعراض:
فقدان الوزن رغم تناول الطعام بشكل طبيعي
تسارع ضربات القلب
التوتر وسرعة الانفعال
تقلبات المزاج
رجفة أو ارتعاش في الأطراف
التعرق الزائد
الأرق
زيادة عدد مرات التبرز
تضخم أو تورم في الرقبة في بعض الحالات
بروز العينين
النساء الأكثر عرضة
وبحسب مختصين في الغدد الصماء، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية مقارنة بالرجال، ما يستدعي الانتباه لأي أعراض غير معتادة.
ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر عن هذه الاضطرابات ضروري، نظرًا لتأثيرها المحتمل على القلب، والتمثيل الغذائي، والخصوبة، وصحة العظام، والحالة النفسية، ما يجعل التدخل الطبي في الوقت المناسب عاملًا حاسمًا لتجنب المضاعفات.