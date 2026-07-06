هل تعاني من التعب أو تقلب المزاج؟ اليكم السبب

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تُعد الغدة الدرقية من أهم الغدد في الجسم، إذ تلعب دورًا محوريًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة ودرجة حرارة الجسم ونشاط القلب، وأي خلل في إفراز هرموناتها قد يؤدي إلى اضطرابات صحية واسعة قد تمتد لتشمل مختلف أجهزة الجسم.وقد أوضح أطباء وفقًا لموقع "هيندوسيان تايمز" أن الغدة الدرقية قد تعاني من حالتين أساسيتين: قصور في النشاط، أو فرط في الإفراز، وكل منهما ينعكس بأعراض مختلفة قد تتداخل أحيانًا مع مشكلات صحية أو نفسية أخرى، ما يجعل تشخيصها المبكر أمرًا ضروريًا.يحدث قصور الغدة الدرقية عند انخفاض مستوى الهرمونات المُفرزة، وغالبًا ما تتطور أعراضه تدريجيًا، ما يجعل اكتشافه في مراحله الأولى أمرًا صعبًا.الشعور بالتعب والإرهاق المستمرزيادة غير مبررة في الوزنجفاف الجلد وتساقط الشعرالإمساكتورم الوجهالحساسية للبردالاكتئاب وضعف التركيزالنوم الزائد مع الشعور بالخمول خلال النهاراضطرابات الشهرية أو تأخر الإنجابفي المقابل، يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عند زيادة إفراز الهرمونات، ما يؤدي إلى تسارع في العديد من وظائف الجسم، ويؤثر على الحالة النفسية والقلبية والهضمية.وتشمل أبرز الأعراض:فقدان الوزن رغم تناول الطعام بشكل طبيعيتسارع ضربات القلبالتوتر وسرعة الانفعالتقلبات المزاجرجفة أو ارتعاش في الأطرافالتعرق الزائدالأرقزيادة عدد مرات التبرزتضخم أو تورم في الرقبة في بعض الحالاتبروز العينينوبحسب مختصين في الغدد الصماء، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية مقارنة بالرجال، ما يستدعي الانتباه لأي أعراض غير معتادة.ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر عن هذه الاضطرابات ضروري، نظرًا لتأثيرها المحتمل على القلب، والتمثيل الغذائي، والخصوبة، وصحة العظام، والحالة النفسية، ما يجعل التدخل الطبي في الوقت المناسب عاملًا حاسمًا لتجنب المضاعفات.