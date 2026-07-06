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صحة

هل الإفراط في شرب الماء ضار بالصحة؟ هذا الخبر يكشف

Lebanon 24
06-07-2026 | 16:00
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هل الإفراط في شرب الماء ضار بالصحة؟ هذا الخبر يكشف
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رغم الاعتقاد السائد بأن الإكثار من شرب الماء يعود بفوائد صحية كبيرة، يحذر أطباء وخبراء من أن الإفراط في تناول السوائل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى تهديد الحياة.

وتشير التقارير الطبية إلى أن استهلاك الماء بكميات تفوق قدرة الجسم على التخلص منه قد يسبب حالة تُعرف بـ"التسمم المائي" أو "نقص صوديوم الدم"، وهي اضطراب يحدث نتيجة انخفاض تركيز الصوديوم في الدم بشكل حاد.
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وتحدث هذه الحالة عندما تدخل كميات كبيرة من السوائل إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى تخفيف نسبة الصوديوم، وهو العنصر المسؤول عن تنظيم توازن السوائل داخل الجسم. وعند انخفاض مستوياته، تتسرب المياه إلى داخل الخلايا فتنتفخ، بما في ذلك خلايا الدماغ، الأمر الذي قد يسبب ارتفاع الضغط داخل الجمجمة ومضاعفات خطيرة.

وتوضح الأبحاث الطبية أن الكلى لدى الشخص السليم تستطيع تصفية ما بين 0.8 و1 لتر من الماء في الساعة الواحدة. وعندما يتجاوز استهلاك السوائل هذا المعدل، ولا سيما في الظروف التي تدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالماء، ترتفع احتمالات الإصابة بالتسمم المائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

ويؤكد الخبراء أن بعض الفئات تحتاج إلى توخي الحذر عند تحديد كمية السوائل التي تتناولها، ومن أبرزها:

- رياضيو التحمل، مثل عدائي الماراثون وممارسي الرياضات الشاقة، إذ يفقدون كميات كبيرة من الأملاح عبر التعرق، وقد يؤدي تعويضها بالماء فقط من دون الأملاح والمعادن إلى نقص حاد في الصوديوم.
- مرضى الكلى والكبد والقلب، نظراً إلى تراجع قدرة أجسامهم على التخلص من السوائل الزائدة بكفاءة.
- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، مثل مدرات البول أو مضادات الذهان، والتي قد تؤثر في توازن السوائل داخل الجسم أو تزيد من احتمالات احتباسها.

أعراض تستدعي الانتباه

وتختلف أعراض التسمم المائي بحسب شدة انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، إذ تبدأ عادة بالإرهاق والغثيان، ثم قد تتطور إلى صداع شديد، وتشوش ذهني، واضطراب في الوعي مع ازدياد تورم الخلايا.

ويشدد الأطباء في ختام توصياتهم على أهمية شرب الماء وفق حاجة الجسم الطبيعية، والاعتماد على الشعور بالعطش كمؤشر أساسي، بدلاً من الإفراط في تناول كميات كبيرة من السوائل دون حاجة فعلية.
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