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صحة

متلازمة القولون العصبي.. أعراض مبكرة لا ينبغي تجاهلها

Lebanon 24
08-07-2026 | 14:02
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متلازمة القولون العصبي.. أعراض مبكرة لا ينبغي تجاهلها
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قد تبدو اضطرابات الجهاز الهضمي أحياناً مشكلات مؤقتة مرتبطة بالطعام أو التوتر، لكن تكرار أعراض مثل آلام البطن والانتفاخ واضطرابات التبرز لفترات طويلة قد يشير إلى وجود حالة صحية كامنة، أبرزها متلازمة القولون العصبي.

وتُعد هذه المتلازمة من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة، إلا أنها غالباً ما تُهمل في بداياتها، ما قد يؤخر التشخيص والعلاج المناسب.

وأوضح الدكتور كاندارب ناث ساكسينا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، في حديث لموقع "هيندوسيان تايمز"، أن عوامل عدة قد تسهم في ظهور المتلازمة، منها اضطراب توازن بكتيريا الأمعاء، والإصابة بعدوى سابقة في الجهاز الهضمي، وعدم تحمل بعض الأطعمة، إضافة إلى الضغوط النفسية.
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علامات تستدعي الانتباه

تشمل أبرز الأعراض التي قد تشير إلى متلازمة القولون العصبي:

آلام أو تقلصات في البطن، خصوصاً قبل التبرز.
زيادة الغازات والشعور بالانتفاخ.
الإسهال أو الإمساك، أو التناوب بينهما.
ظهور مخاط في البراز.
الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

تغييرات تساعد على السيطرة

وأشار ساكسينا إلى أن التحكم بالأعراض يعتمد على تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي، إلى جانب بعض العلاجات، مثل العلاج السلوكي المعرفي.

ومن النصائح المفيدة:

زيادة الألياف تدريجياً.
تجنب الأطعمة المحفزة.
الحفاظ على الترطيب.
متابعة العلاقة بين الأطعمة والأعراض.
ممارسة الرياضة وتقليل التوتر.
تنظيم النوم.
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