احذروا "سموم" البطيخ الخفية.. خبير تغذية يُنبه

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فجّر أخصائي التغذية، ، مفاجأة طبية تحذر من تحوّل البطيخ إلى مصدر خطر داهم يُهدد صحة بعض الفئات، محذرا من أن الإفراط قد يحمل أضرارًا صحية جسيمة تصل إلى حد السموم الخفية.وقال سليمان إنه رغم الفوائد الغذائية الهائلة للبطيخ كمنجم للفيتامينات "A، C، B6" ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتدعم صحة القلب والجهاز العصبي، إلا أن تركيبته الغنية بالسكريات والمياه والبوتاسيوم لا تناسب الجميع، وتتطلب الامتناع أو التقنين الصارم.وحدد الفئات التي يحظر عليها الإفراط في تناول البطيخ، أو يجب عليها الامتناع عنه تمامًا في حالات معينة، وهم مرضى ، وذلك لأن البطيخ يمتلك نسبة عالية من الغلايسيميا، مما يؤدي إلى قفزات مفاجئة وحادة في مستويات سكر .مرضى الكلى، لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمياه، ما يشكل عبئًا إضافيًا خطيرًا على الكلى الضعيفة التي تعجز عن تصريف السوائل، مما يهدد باختلال توازن الجسم.مرضى القولون، حيث إن البطيخ يحتوي على سكر الفركتوز ومركبات الفودماب، مما يتسبب في اضطرابات هضمية حادة تشمل الانتفاخ، والغازات، والإسهال.الأشخاص الذين يعانون من الحساسية النادرة، حيث تظهر عليهم أعراض تحسسية فور تناول الفاكهة مثل الطفح الجلدي وضيق التنفس.وطالب بالاعتدال في تناول البطيخ، قائلا: "الاعتدال هو السر في الحفاظ على الصحة.. حتى الأشخاص الأصحاء قد يصابون باضطرابات هضمية إذا تناولوا البطيخ بكميات مفرطة دفعة واحدة".(إرم نيوز)