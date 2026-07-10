ليس ممنوعًا على مرضى السكري.. خبراء يوضحون تأثير البطيخ على سكر الدم

يُعد البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء والعناصر الغذائية، ورغم امتلاكه مؤشرًا جلايسيميًا مرتفعًا يصل إلى 72، يؤكد خبراء التغذية أن تناوله بكميات معتدلة لا يسبب عادة ارتفاعًا حادًا في سكر ، حتى لدى مرضى .

ويشير المختصون إلى أن المؤشر الجلايسيمي وحده لا يكفي لتقييم تأثير الطعام، لأنه لا يأخذ في الاعتبار كمية الكربوهيدرات في الحصة. فالبطيخ، الذي يتكون من نحو 91% من الماء، يمتلك حملًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يجعل تأثير الكميات المعتدلة محدودًا.

وينصح مرضى السكري أو المصابون بمرحلة ما قبل السكري بتناول نحو كوب واحد من البطيخ المقطع، أي ما يعادل قرابة 11 غرامًا من الكربوهيدرات، ويفضل دمجه مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية مثل الزبادي اليوناني أو المكسرات لإبطاء امتصاص السكر.

وتشير دراسات أولية إلى أن البطيخ قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتعزيز الشعور بالشبع، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

ويحتوي البطيخ على فيتامينَي A وC، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والليكوبين، إضافة إلى الحمض الأميني إل-سيترولين، وهي عناصر تدعم صحة القلب وترطيب الجسم.

ورغم فوائده، فإن الإفراط قد يسبب الانتفاخ أو اضطرابات هضمية، كما قد يؤدي إلى ارتفاع السكر لدى مرضى السكري، خصوصًا عند تناول كميات كبيرة دون مرافقة أطعمة أخرى. لذلك يبقى الاعتدال في الكمية أفضل طريقة للاستفادة من فوائده.