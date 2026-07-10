ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق يوميًا؟

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يُعدّ تناول التمر على الريق عادة غذائية شائعة، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تمنح الجسم الطاقة وتدعم وظائفه الحيوية.فالتمر غني بالسكريات الطبيعية والألياف والمعادن، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.ويساعد تناول التمر صباحًا على توفير مصدر سريع للطاقة بفضل الكربوهيدرات الطبيعية، ما قد يقلل الشعور بالتعب ويعزز النشاط والتركيز خلال ساعات اليوم الأولى.كما تساهم الألياف الموجودة في التمر في تحسين صحة الجهاز الهضمي، من خلال تنظيم حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.ويحتوي التمر أيضًا على مضادات أكسدة ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في دعم صحة الخلايا والمناعة، إضافة إلى دورها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.كذلك، قد يمنح تناول التمر شعورًا بالشبع لفترة أطول، إذ تبطئ الألياف عملية الهضم وامتصاص السكريات، ما يساعد على تقليل الرغبة في تناول الحلويات خلال اليوم.ورغم فوائده المتعددة، يُنصح بعدم الإفراط بسبب احتوائه على نسبة من السكريات والسعرات الحرارية، خصوصًا لدى مرضى أو الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية خاصة.ويبقى التمر خيارًا غذائيًا مفيدًا عند تناوله باعتدال، ليمنح الجسم بداية يوم غنية بالطاقة والعناصر الغذائية ضمن نمط حياة صحي.