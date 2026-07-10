تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الشمندر.. كنز غذائي بفوائد صحية مذهلة

Lebanon 24
10-07-2026 | 16:51
A-
A+
الشمندر.. كنز غذائي بفوائد صحية مذهلة
الشمندر.. كنز غذائي بفوائد صحية مذهلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحتل الشمندر مكانة مميزة بين الخضراوات الجذرية بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن والمركبات الطبيعية، التي ارتبطت بفوائد تشمل دعم القلب والأوعية الدموية وتحسين الأداء البدني.
ويتميز الشمندر باحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد والمغنيسيوم، كما يعد من أغنى المصادر الطبيعية بالنترات الغذائية، وهي مركبات تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
Advertisement

وتقول أخصائية التغذية ليلي سوتر إن الشمندر يمثل جزءا أساسيا من نظامها الغذائي، ليس فقط لدوره المحتمل في دعم الأداء الرياضي والحفاظ على ضغط دم صحي، بل أيضا لمذاقه المميز ولونه الطبيعي الجذاب.

وتضيف أنها تستخدمه في السلطات، كما تضيف عصيره إلى الخبز والمعكرونة والصلصات لرفع قيمتها الغذائية ومنحها لونا أحمر مائلا إلى البنفسجي.
كيف يفيد القلب وضغط الدم؟
يعد تأثير الشمندر في صحة القلب من أكثر فوائده التي حظيت باهتمام الباحثين، إذ تشير دراسات عدة إلى أن النترات الطبيعية الموجودة فيه تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسعها، وهو ما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

وأظهرت مراجعة علمية شملت 11 تجربة سريرية أن تناول الشمندر كان مرتبطا بانخفاض ضغط الدم الانقباضي، بينما كان تأثيره في ضغط الدم الانبساطي أقل وضوحا.

وأشارت الدراسة إلى أن الشمندر قد يساعد في تحسين ضغط الدم لدى الأصحاء وكذلك لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوضح سوتر أن معظم الدراسات اعتمدت على تناول عصير الشمندر بصورة يومية، لكنها تؤكد أن إدخال الشمندر الكامل إلى النظام الغذائي عدة مرات أسبوعيا يظل خيارا صحيا يوفر الألياف والفيتامينات والمعادن.

هل يحسن الأداء الرياضي؟
يرتبط تحسين الأداء الرياضي أيضا بالنترات الموجودة في الشمندر، إذ يساعد أكسيد النيتريك على زيادة تدفق الدم إلى العضلات وتحسين كفاءة استخدام الأكسجين أثناء التمارين، وهو ما قد يرفع القدرة على التحمل لدى بعض الأشخاص.

ولهذا السبب أصبح عصير الشمندر من المشروبات التي يفضلها عدد من الرياضيين قبل المنافسات أو التدريبات المكثفة.

ماذا عن الصحة الجنسية؟
أثار الشمندر اهتماما بسبب دوره المحتمل في تحسين الوظيفة الجنسية، انطلاقا من أن تدفق الدم الجيد يعد عاملا أساسيا في الصحة الجنسية.

وتوضح سوتر أن تحسين تدفق الدم الناتج عن أكسيد النيتريك دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن الشمندر قد يفيد في هذا الجانب، إلا أنها تؤكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير كافية لإثبات هذا التأثير بشكل قاطع.

فوائد للجهاز الهضمي
لا تقتصر فوائد الشمندر على القلب، فهو يعد أيضا مصدرا جيدا للألياف التي تساعد على تحسين الهضم، كما يحتوي على البكتين الذي يعمل كمادة غذائية للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.

وتشير سوتر إلى أن الشمندر المخمر قد يوفر بكتيريا نافعة إضافية، على عكس الشمندر المخلل في الخل الذي لا يخضع عادة لعملية التخمير.

لكنها تحذر من أن الشمندر يحتوي على كربوهيدرات قابلة للتخمر قد تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

قيمة غذائية مرتفعة
توفر حصة واحدة من الشمندر تزن 80 غراما نحو 44٪ من الاحتياج اليومي الموصى به من حمض الفوليك، إضافة إلى نحو 13٪ من الاحتياج اليومي من المنغنيز.
كما يحتوي على فيتامين "سي" والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، إلى جانب كمية جيدة من الألياف، ولا تتجاوز السعرات الحرارية في الحصة الواحدة 34 سعرة.

وينصح بتناوله مع أطعمة غنية بفيتامين "سي"، مثل الليمون أو البرتقال، للمساعدة في زيادة امتصاص الحديد.

اللون الأحمر يحمل فوائد إضافية
يعود اللون الأحمر المميز للشمندر إلى مركبات تعرف باسم "بيتالينات"، وهي صبغات نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

وتساعد هذه المركبات في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة التي تنتج عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية ودخان السجائر، وهو ما قد يساهم في دعم الصحة العامة، رغم أن العلماء يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آثارها طويلة المدى.
مواضيع ذات صلة
فوائد مذهلة للشاي.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية متعددة للمشي المنتظم على الجسم
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24

القدرة على التحمل

النظام الغذائي

المعادن

الرياض

الدورة

الغاز

رياضي

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-07-10
Lebanon24
12:46 | 2026-07-10
Lebanon24
10:13 | 2026-07-10
Lebanon24
09:26 | 2026-07-10
Lebanon24
07:03 | 2026-07-10
Lebanon24
04:01 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24