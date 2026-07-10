الشمندر.. كنز غذائي بفوائد صحية مذهلة

يحتل الشمندر مكانة مميزة بين الخضراوات الجذرية بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن والمركبات الطبيعية، التي ارتبطت بفوائد تشمل دعم القلب والأوعية الدموية وتحسين الأداء البدني.

كيف يفيد القلب وضغط الدم؟يعد تأثير الشمندر في صحة القلب من أكثر فوائده التي حظيت باهتمام الباحثين، إذ تشير دراسات عدة إلى أن النترات الطبيعية الموجودة فيه تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسعها، وهو ما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدموية.وأظهرت مراجعة علمية شملت 11 تجربة سريرية أن تناول الشمندر كان مرتبطا بانخفاض ضغط الدم الانقباضي، بينما كان تأثيره في ضغط الدم الانبساطي أقل وضوحا.وأشارت الدراسة إلى أن الشمندر قد يساعد في تحسين ضغط الدم لدى الأصحاء وكذلك لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتوضح سوتر أن معظم الدراسات اعتمدت على تناول عصير الشمندر بصورة يومية، لكنها تؤكد أن إدخال الشمندر الكامل إلى عدة مرات أسبوعيا يظل خيارا صحيا يوفر الألياف والفيتامينات والمعادن.هل يحسن الأداء الرياضي؟يرتبط تحسين الأداء الرياضي أيضا بالنترات الموجودة في الشمندر، إذ يساعد أكسيد النيتريك على زيادة تدفق الدم إلى العضلات وتحسين كفاءة استخدام الأكسجين أثناء التمارين، وهو ما قد يرفع لدى بعض الأشخاص.ولهذا السبب أصبح عصير الشمندر من المشروبات التي يفضلها عدد من الرياضيين قبل المنافسات أو التدريبات المكثفة.ماذا عن الصحة الجنسية؟أثار الشمندر اهتماما بسبب دوره المحتمل في تحسين الوظيفة الجنسية، انطلاقا من أن تدفق الدم الجيد يعد عاملا أساسيا في الصحة الجنسية.وتوضح سوتر أن تحسين تدفق الدم الناتج عن أكسيد النيتريك دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن الشمندر قد يفيد في هذا الجانب، إلا أنها تؤكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير كافية لإثبات هذا التأثير بشكل قاطع.فوائد للجهاز الهضميلا تقتصر فوائد الشمندر على القلب، فهو يعد أيضا مصدرا جيدا للألياف التي تساعد على تحسين الهضم، كما يحتوي على البكتين الذي يعمل كمادة غذائية للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.وتشير سوتر إلى أن الشمندر المخمر قد يوفر بكتيريا نافعة إضافية، على عكس الشمندر المخلل في الخل الذي لا يخضع عادة لعملية التخمير.لكنها تحذر من أن الشمندر يحتوي على كربوهيدرات قابلة للتخمر قد تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي.قيمة غذائية مرتفعةتوفر حصة واحدة من الشمندر تزن 80 غراما نحو 44٪ من الاحتياج اليومي الموصى به من حمض الفوليك، إضافة إلى نحو 13٪ من الاحتياج اليومي من المنغنيز.