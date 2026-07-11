هذا ما يحدث لجسمك حينما تتوقف عن تناول السكر.. معلومات مهمة

يُعدّ السكر من أكثر المكونات حضوراً في الحديث، إلا أن الإفراط يرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية.

وبحسب أبحاث تناولت تأثير السكريات المضافة في الصحة والشيخوخة، فإن خفض استهلاكها يساعد الجسم توازنه تدريجاً، إذ تستقر مستويات السكر في ، وتتراجع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، نتيجة انخفاض الاعتماد على مصادر الطاقة السريعة.وأوضح اختصاصيو تغذية أن التوقف عن تناول السكريات المضافة قد يؤدي إلى خفض السعرات الحرارية اليومية، ما يساعد بعض الأشخاص على فقدان الوزن، ولا سيما عند استبدال الأطعمة الغنية بالسكر بخيارات صحية، مثل الفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات.وقال اختصاصي التغذية موسلي إن تقليل السكر قد يحسّن حساسية الجسم للإنسولين، ويحدّ من التقلبات الحادة في مستويات الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط والتركيز.كما أظهرت أبحاث علمية أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة الالتهابات داخل الجسم وتسريع بعض علامات الشيخوخة، في حين قد يسهم خفض استهلاكه في تحسين صحة الجلد والحدّ من المشكلات المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم.وأشارت دراسات نُشرت في مجلة " للطب الباطني" (JAMA Internal Medicine) إلى وجود علاقة بين ارتفاع استهلاك السكر المضاف وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون زيادة كبيرة في الوزن.ويؤكد الخبراء أن التوقف عن السكر لا يعني الامتناع عن جميع مصادر الكربوهيدرات أو الفواكه، بل يقتصر على تقليل السكريات المضافة الموجودة في المشروبات المحلاة والحلويات والأطعمة المصنعة.