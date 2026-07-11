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صحة

هذا ما يحدث لجسمك حينما تتوقف عن تناول السكر.. معلومات مهمة

Lebanon 24
11-07-2026 | 08:00
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هذا ما يحدث لجسمك حينما تتوقف عن تناول السكر.. معلومات مهمة
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يُعدّ السكر من أكثر المكونات حضوراً في النظام الغذائي الحديث، إلا أن الإفراط في تناوله يرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية.
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وتشير دراسات حديثة إلى أن تقليل السكريات المضافة أو التوقف عن تناولها قد يطلق سلسلة من التغيرات الإيجابية في الجسم، تشمل الوزن والبشرة وصحة القلب والتمثيل الغذائي.

وبحسب أبحاث تناولت تأثير السكريات المضافة في الصحة والشيخوخة، فإن خفض استهلاكها يساعد الجسم على استعادة توازنه تدريجاً، إذ تستقر مستويات السكر في الدم، وتتراجع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات مع مرور الوقت، نتيجة انخفاض الاعتماد على مصادر الطاقة السريعة.

وأوضح اختصاصيو تغذية أن التوقف عن تناول السكريات المضافة قد يؤدي إلى خفض السعرات الحرارية اليومية، ما يساعد بعض الأشخاص على فقدان الوزن، ولا سيما عند استبدال الأطعمة الغنية بالسكر بخيارات صحية، مثل الفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات.

وقال اختصاصي التغذية مايكل موسلي إن تقليل السكر قد يحسّن حساسية الجسم للإنسولين، ويحدّ من التقلبات الحادة في مستويات الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط والتركيز.

كما أظهرت أبحاث علمية أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة الالتهابات داخل الجسم وتسريع بعض علامات الشيخوخة، في حين قد يسهم خفض استهلاكه في تحسين صحة الجلد والحدّ من المشكلات المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأشارت دراسات نُشرت في مجلة "جاما للطب الباطني" (JAMA Internal Medicine) إلى وجود علاقة بين ارتفاع استهلاك السكر المضاف وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون زيادة كبيرة في الوزن.

ويؤكد الخبراء أن التوقف عن السكر لا يعني الامتناع عن جميع مصادر الكربوهيدرات أو الفواكه، بل يقتصر على تقليل السكريات المضافة الموجودة في المشروبات المحلاة والحلويات والأطعمة المصنعة.
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