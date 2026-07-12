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صحة

خبرٌ سار لعشاق القهوة.. فوائد تمتد من الكبد إلى القلب والدماغ

Lebanon 24
12-07-2026 | 05:00
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خبرٌ سار لعشاق القهوة.. فوائد تمتد من الكبد إلى القلب والدماغ
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كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وسرطان الكبد، إلى جانب فوائد محتملة تمتد إلى صحة القلب والدماغ والأمعاء، ما يعزز مكانة القهوة كأحد أكثر المشروبات ارتباطاً بتحسين الصحة عند تناولها باعتدال.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، تابع باحثون بيانات 354,957 بالغاً لمدة تقارب 13 عاماً، ليتبين أن الأشخاص الذين تناولوا خمس أكواب أو أكثر من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، كما انخفض خطر الإصابة بتليف الكبد لديهم بنحو الثلث مقارنة بغير شاربي القهوة.
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وأظهرت فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أن شاربي القهوة امتلكوا مستويات أقل من الدهون المتراكمة في الكبد، إضافة إلى انخفاض مؤشرات الالتهاب وتحسن البروتينات المرتبطة بوظائف الكبد، ما يشير إلى تأثير وقائي طويل الأمد.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يومياً، بما في ذلك القهوة منزوعة الكافيين، قد يخفض خطر الإصابة بأمراض الكبد بنسبة 21%. ويعزو الباحثون ذلك إلى احتواء القهوة على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البوليفينولات وأحماض الكلوروجينيك، التي تبقى موجودة حتى بعد إزالة الكافيين.

ولم تقتصر الفوائد على الكبد، إذ بينت أبحاث أن القهوة قد تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم بفضل مزيج الكافيين ومركبات نباتية أخرى، كما تسهم في دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يرتبط بتحسن صحة الجهاز الهضمي وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وفي ما يتعلق بصحة الدماغ، أظهرت دراسة واسعة تابعت أكثر من 131 ألف شخص لمدة وصلت إلى 43 عاماً أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18%، إلى جانب تحسن متواضع في الأداء الإدراكي، فيما لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين الأثر نفسه.

كذلك، ربطت دراسات أخرى بين الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينولات، ومنها القهوة، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أظهرت بيانات شملت نحو 400 ألف شخص أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً ارتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب وقصور القلب واضطرابات النظم القلبي بنسبة تراوحت بين 10% و15%.

وفي المقابل، حذر الباحثون من أن الفوائد الصحية للقهوة قد تتراجع عند الإكثار من إضافة السكر أو الكريمة أو الشرابات المحلاة، إذ ترفع هذه الإضافات السعرات الحرارية، بينما يرتبط الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الكبد.
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التصوير بالرنين المغناطيسي

حسين ال

الكريم

الكلور

حسن ا

حسن م

بترا

بانت

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