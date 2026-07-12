دراسة تكشف مفاجأة.. هل يؤثر "هرمون السعادة" في صحة القلب؟

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كشف باحثون من أن السيروتونين، المعروف بـ" " لدوره في تنظيم المزاج، قد يساهم أيضًا في تسريع تطور أحد أمراض صمامات القلب لدى بعض الأشخاص.وأظهرت الدراسة أن المصابين بمرض ارتجاع الصمام التاجي التنكسي قد يواجهون تدهورًا أسرع في حالتهم، خصوصًا إذا كانوا يتناولون مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ويحملون متغيرًا جينيًا يؤثر في نشاط ناقل السيروتونين، وفقًا لموقع "ساينس ".وأوضح الباحثون أن انخفاض نشاط ناقل السيروتونين قد يسبب تغيرات ضارة في أنسجة الصمام لدى المرضى الذين يعانون أصلًا من تنكسه.واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 9 آلاف مريض خضعوا لإصلاح أو استبدال الصمام التاجي، إضافة إلى تحليل عينات من أنسجة الصمام لنحو 100 مريض. وأظهرت النتائج أن مستخدمي أدوية SSRIs احتاجوا إلى جراحة في عمر أصغر مقارنة بغير المستخدمين، مع تأكيد الباحثين أن الدراسة تثبت وجود ارتباط فقط، وليس علاقة سببية مباشرة.وفي تجارب على فئران وخلايا صمامات بشرية، تبين أن انخفاض نشاط ناقل السيروتونين أو استخدام جرعات مرتفعة من أدوية مشابهة لـSSRIs ارتبط بزيادة سماكة الصمامات وتغير بنيتها.كما حدد الباحثون دور المتغير الجيني 5-HTTLPR، إذ أظهر حاملو النسخة "طويلة-طويلة" استجابة أكبر للسيروتونين وزيادة في إنتاج الكولاجين، ما قد يجعل الصمام أكثر سماكة وصلابة.وشدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن مضادات الاكتئاب من نوع SSRIs تضر بصمامات القلب لدى الأصحاء، مؤكدين أنها تبقى آمنة وفعالة لمعظم المرضى، وأن أي تغيير في العلاج يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب.