تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ثورة طبية في الكشف المبكر عن الأمراض.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء

Lebanon 24
23-07-2026 | 02:00
A-
A+
ثورة طبية في الكشف المبكر عن الأمراض.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
ثورة طبية في الكشف المبكر عن الأمراض.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه التكنولوجيا الطبية إلى نقل الفحوص الصحية من العيادات والمختبرات إلى أماكن أكثر قربا من حياتنا اليومية.
إذ يعمل العلماء والشركات على تطوير مراحيض ذكية قادرة على متابعة مؤشرات حيوية مختلفة، من نبض القلب ومستويات الأكسجين في الدم إلى تحليل البول والبراز، بهدف اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة.
Advertisement

وتقوم فكرة هذه المراحيض على تحويل العادات اليومية في الحمام إلى وسيلة للمراقبة الصحية المستمرة، بحيث يمكن رصد تغيرات قد تشير إلى وجود مرض قبل ظهور أعراض واضحة، ما قد يساعد على بدء العلاج مبكرا.

ومن أبرز التطورات في هذا المجال مقعد مرحاض ذكي صممته شركة "هامبرغر ميديكال" الألمانية، وهو قادر على إجراء تخطيط كهربائي للقلب للكشف عن اضطرابات نظم القلب، وعلى رأسها الرجفان الأذيني، الذي يعد من أهم عوامل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.
وقد يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكون جلطات دموية يمكن أن تنتقل إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية. وتكمن صعوبة اكتشافها في أنها قد تظهر وتختفي بشكل متقطع، لذلك لا يتم تشخيص بعض الحالات إلا بعد حدوث مضاعفات.

ويعتمد تشخيص الرجفان الأذيني حاليا على أجهزة مثل جهاز "هولتر" الذي يراقب نشاط القلب لمدة تصل إلى 48 ساعة، لكنه يقدم صورة محدودة عن حالة المريض خلال فترة قصيرة وقد يكون غير مريح عند الاستخدام.

ويحاول مقعد المرحاض الذكي تقديم بديل أكثر سهولة، إذ يحتوي على أربعة أقطاب كهربائية تسجل نشاط القلب لمدة 30 ثانية عند جلوس المستخدم، ثم ترسل البيانات إلى تطبيق على الهاتف يمكن مشاركتها مع الطبيب.

وأعلنت الشركة أن تجربة سريرية قارنت بين نتائج المقعد الذكي وتخطيط القلب التقليدي في المستشفيات أظهرت قدرة متقاربة في اكتشاف اضطرابات نظم القلب، لكن نتائج الدراسة لم تنشر بعد في مجلة علمية محكمة. ويبلغ سعر المقعد أكثر قليلا من 1000 جنيه إسترليني (1337 دولار)، وهو متوفر حاليا في ألمانيا فقط.

ولا تقتصر هذه الابتكارات على مراقبة القلب، إذ طورت شركة "كاسانا" الأمريكية مقعد مرحاض مزودا بتقنيات تقيس معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم باستخدام مستشعرات ضوئية.

وقد تكون هذه التقنية مفيدة خصوصا للأشخاص الذين يعانون أمراضا تؤثر في الرئتين، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو سرطان الرئة، حيث يحتاجون إلى متابعة مستويات الأكسجين بشكل منتظم.

ويستخدم كثير من المرضى حاليا أجهزة قياس التأكسج النبضي التي تثبت على الإصبع لمتابعة الأكسجين في الدم، لكن المراحيض الذكية قد توفر طريقة تلقائية لا تتطلب إجراء فحص منفصل.

وفي جانب آخر، تعمل شركات التكنولوجيا على تطوير أجهزة تراقب الفضلات داخل المرحاض للكشف عن مؤشرات صحية مختلفة.

وطورت شركة "ثرون ساينس" الأمريكية كاميرا خاصة تحلل البراز من حيث اللون والقوام والحجم، مع التركيز على اكتشاف وجود الدم، وهو أحد المؤشرات التي قد ترتبط بسرطان الأمعاء.

كما تراقب هذه التقنية خصائص البول، وتسجل تدفقه من خلال ميكروفون مدمج، وهو ما قد يساعد في اكتشاف علامات تشير إلى تضخم البروستات الحميد لدى الرجال، مثل ضعف تدفق البول أو تكرار انقطاعه.
ويرى الخبراء أن اكتشاف هذه التغيرات في وقت مبكر قد يساعد على بدء العلاج قبل تطور الحالة.

ويعتقد الدكتور جيمس كينروس، جراح القولون والمستقيم في مؤسسة "إمبريال كوليدج هيلث كير" والمتحدث باسم مؤسسة "أبحاث الأمعاء في المملكة المتحدة"، أن المراحيض الذكية قد تصبح مستقبلا أداة مفيدة للكشف عن أمراض مثل سرطان الأمعاء، إضافة إلى متابعة استجابة المرضى للعلاجات المختلفة.

كما طورت شركة "Withings" جهازا لتحليل البول يثبت في مقدمة المرحاض، ويجمع عينة صغيرة عند كل استخدام لفحص مؤشرات مثل نسبة الماء والحموضة ومستويات الكيتونات.

وتكتسب مراقبة الكيتونات أهمية خاصة لدى مرضى السكري، إذ إن ارتفاعها قد يشير إلى تراكم خطير للأحماض في الدم. لكن أستاذ الغدد الصماء في جامعة أولستر أليكس ميراس يرى أن التقنية ما زالت بحاجة إلى إثبات فائدتها مقارنة بأجهزة قياس الكيتونات المحمولة التي يستخدمها مرضى السكري حاليا.

ورغم الإمكانات الكبيرة لهذه التقنيات، يحذر الخبراء من أن المراقبة الصحية المستمرة قد يكون لها جانب سلبي، إذ إن اكتشاف تغيرات طبيعية في الجسم قد يسبب قلقا غير ضروري لدى بعض الأشخاص.

ومع تطور هذه الأجهزة، قد تصبح المراحيض الذكية جزءا من منظومة الرعاية الصحية المستقبلية، لكنها ستحتاج إلى إثبات دقتها وفائدتها العملية قبل أن تصبح مستخدمة على نطاق واسع.
مواضيع ذات صلة
قطرة دم قد ترصد "مرضا خطيرا" قبل سنوات.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
طريقة لتحسين الذاكرة لدى مرضى ألزهايمر.. اليكم ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدان حاسة الشم… علامة مبكرة محتملة لأمراض عصبية!
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب غير متوقع لتسوس الأسنان وأمراض اللثة.. هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

الألمانية

المستقبل

ألمانيا

المملكة

أمريكي

التركي

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2026-07-23
Lebanon24
23:00 | 2026-07-22
Lebanon24
16:18 | 2026-07-22
Lebanon24
13:56 | 2026-07-22
Lebanon24
13:49 | 2026-07-22
Lebanon24
12:42 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24