بشرى سارة للمرضى الذين يعانون من مشاكل بصرية.. تعرّفوا على هذه الشريحة الإلكترونية وميزاتها

Advertisement

حصلت شركة Science Corp الأميركية على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية لطرح أول شريحة إلكترونية تُزرع في شبكية بهدف استعادة جزء من الرؤية لدى المصابين بأحد أكثر أسباب العمى شيوعًا لدى كبار السن، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".ويستهدف جهاز PRIMA مرضى التنكس البقعي المرتبط بالعمر في مراحله المتقدمة، وهو مرض يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية ويؤثر في القدرة على القراءة والتعرف إلى الوجوه، من دون وجود علاج يعيد البصر بعد تضرر الشبكية.وتتكون المنظومة من شريحة لاسلكية دقيقة تُزرع أسفل الشبكية، إلى جانب نظارات ذكية مزودة بكاميرا ترسل صورًا بالأشعة تحت الحمراء إلى الشريحة، التي تحولها إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى الدماغ عبر الخلايا العصبية المتبقية، ما يسمح للمريض باستعادة قدر من الرؤية الوظيفية.وأظهرت التجارب السريرية، التي شملت 38 مريضًا، أن 84% منهم تمكنوا من قراءة الحروف والأرقام والكلمات بعد زراعة الجهاز، من دون التأثير في الرؤية الطبيعية المتبقية لديهم، في ما وصفه الباحثون بأنه تقدم مهم في مجال الأطراف الصناعية البصرية.ورغم النتائج الواعدة، يؤكد مطورو التقنية أن الجهاز لا يعيد الرؤية الطبيعية بالكامل، إذ يوفر صورًا بالأبيض والأسود وضمن نطاق رؤية محدود، لكنه يمثل خطوة أولى نحو تطوير أجهزة أكثر تقدمًا قد توفر مستقبلًا رؤية أوضح وأوسع وربما بالألوان.ومن المتوقع أن تبدأ عمليات زراعة الجهاز تجاريًا في خلال الأشهر المقبلة بعد حصوله على علامة CE الأوروبية، فيما تواصل الشركة إجراءاتها للحصول على موافقة والدواء الأميركية FDA، مع توقعات بإطلاقه في عام 2027.ويُعد PRIMA حاليًا المنتج التجاري الوحيد من نوعه، ما يجعله محطة بارزة في مجال التقنيات العصبية والعيون الإلكترونية، ويمنح مرضى التنكس البقعي المتقدم أملًا جديدًا باستعادة جزء من قدرتهم على الإبصار.