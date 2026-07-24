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صحة

مصادر الكافيين ليست متساوية.. لماذا تختلف القهوة عن مشروبات الطاقة؟

Lebanon 24
24-07-2026 | 15:16
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مصادر الكافيين ليست متساوية.. لماذا تختلف القهوة عن مشروبات الطاقة؟
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كشفت مراجعة علمية حديثة أن تناول القهوة باعتدال قد يكون أكثر أمانًا على القلب مما يعتقد كثيرون، بل قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية. في المقابل، حذّرت من مخاطر مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين، خصوصًا عند الإفراط في تناولها.


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ووفق بيان علمي صادر عن جمعية القلب الأمريكية ونُشر في دورية Circulation، فإن معظم البالغين يمكنهم استهلاك نحو 400 ملغ من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 3 إلى 5 أكواب من القهوة السوداء، من دون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.


وأظهرت الأدلة أن القهوة السوداء، من دون السكر أو الكريمة أو النكهات، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب والسكري من النوع الثاني، كما قد تقلل احتمالات بعض اضطرابات نظم القلب.


وأوضح الدكتور غريغوري ماركوس من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن الكافيين جزء من الروتين اليومي لملايين الأشخاص، وأن تناوله باعتدال آمن لمعظم البالغين، لكن مصدره يبقى عاملًا مهمًا.


في المقابل، شدد الباحثون على أن مشروبات الطاقة تختلف عن القهوة، إذ تحتوي بعض أنواعها على تركيزات مرتفعة من الكافيين قد تصل إلى 3 أو 4 أضعاف الموجودة في القهوة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر اضطرابات نظم القلب، حتى لدى بعض الشباب الأصحاء.


وأشار الباحثون إلى أن القهوة لا تحتوي على الكافيين فقط، بل تضم مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد تفسر جزءًا من فوائدها الصحية، بينما قد تقلل الإضافات مثل السكر والكريمة من هذه الفوائد.

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