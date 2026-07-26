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صحة

هل تشاهد التلفاز لساعات طويلة؟ إليك ما يحدث لدماغك!

Lebanon 24
26-07-2026 | 13:35
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هل تشاهد التلفاز لساعات طويلة؟ إليك ما يحدث لدماغك!
هل تشاهد التلفاز لساعات طويلة؟ إليك ما يحدث لدماغك! photos 0
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أظهرت دراسة حديثة نُشرت في دورية "ألزهايمر أند ديمينشيا" أن قضاء ساعات طويلة أمام التلفاز قد يؤثر سلباً في صحة الدماغ، إذ يرتبط بانخفاض حجم المادة الرمادية وارتفاع خطر التدهور المعرفي والإصابة بمرض ألزهايمر والخرف.

واعتمد باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا على متابعة أكثر من 1700 شخص على مدى نحو 24 عاماً، حيث رصدوا عاداتهم اليومية منذ منتصف العمر، ثم خضعوا لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم صحة أدمغتهم.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يشاهدون التلفاز لساعات طويلة كانوا أكثر عرضة للتغيرات السلبية في حجم الدماغ مقارنة بالنساء، وهو ما أرجعه الباحثون إلى ميل الرجال للجلوس أمام التلفاز لفترات متواصلة، في حين تقطع النساء جلوسهن بشكل أكبر خلال اليوم.

في المقابل، بيّنت الدراسة أن الجلوس لفترات طويلة في العمل المكتبي لم يرتبط بالتأثيرات نفسها، إذ إن الأنشطة الذهنية مثل القراءة والكتابة وحل المشكلات واتخاذ القرارات تساعد على تعزيز "الاحتياطي المعرفي" للدماغ، بخلاف مشاهدة التلفاز التي تُعد نشاطاً ذهنياً سلبياً.

كما أكد الباحثون أن ممارسة الرياضة لم تُلغِ الآثار السلبية للمشاهدة المكثفة للتلفاز، ما يشير إلى أن نوع النشاط الذي يمارسه الدماغ أثناء الجلوس لا يقل أهمية عن مدة الجلوس نفسها.

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