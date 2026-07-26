دراسة تجيب... هل شرب الماء مع الوجبة يقلل الشهية؟

كشفت دراسة حديثة أن شرب الماء أثناء تناول الطعام قد لا يقلل الشهية كما يُعتقد، بل قد يرتبط بتناول كميات أكبر من الطعام.

واعتمد باحثون من جامعتي كورنيل وولاية بنسلفانيا على تحليل بيانات تجربتين شملتا 86 بالغًا، لدراسة تأثير شرب الماء خلال الوجبات.

وخلال التجربة، تناول المشاركون وجبات مختلفة مع حرية الأكل، فيما راقب الباحثون كمية المياه التي شربوها وعدد مرات التناوب بين الطعام والماء.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة Appetite، أن من شربوا كميات أكبر من الماء أثناء الوجبة تناولوا طعامًا أكثر.

كما ارتبط كل 100 غرام إضافية من الماء بتناول نحو 39 غرامًا إضافيًا من الطعام، فيما أدى التبديل المتكرر بين الأكل والشرب إلى زيادة الكمية المستهلكة.

ورجح الباحثون أن التناوب بين الطعام والماء قد يجدد الإحساس بتنوع النكهات، ما يؤخر الشعور بالشبع ويشجع على مواصلة الأكل.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة بايج كانينغهام إن الماء يغادر المعدة بسرعة، لذلك قد لا يمنح إحساسًا طويلًا بالامتلاء، كما أن ترطيب الفم قد يجعل تناول الطعام أكثر سهولة واستمرارًا.