تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تجيب... هل شرب الماء مع الوجبة يقلل الشهية؟

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:00
A-
A+
دراسة تجيب... هل شرب الماء مع الوجبة يقلل الشهية؟
دراسة تجيب... هل شرب الماء مع الوجبة يقلل الشهية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة حديثة أن شرب الماء أثناء تناول الطعام قد لا يقلل الشهية كما يُعتقد، بل قد يرتبط بتناول كميات أكبر من الطعام.

واعتمد باحثون من جامعتي كورنيل وولاية بنسلفانيا على تحليل بيانات تجربتين شملتا 86 بالغًا، لدراسة تأثير شرب الماء خلال الوجبات.

وخلال التجربة، تناول المشاركون وجبات مختلفة مع حرية الأكل، فيما راقب الباحثون كمية المياه التي شربوها وعدد مرات التناوب بين الطعام والماء.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة Appetite، أن من شربوا كميات أكبر من الماء أثناء الوجبة تناولوا طعامًا أكثر.

 

كما ارتبط كل 100 غرام إضافية من الماء بتناول نحو 39 غرامًا إضافيًا من الطعام، فيما أدى التبديل المتكرر بين الأكل والشرب إلى زيادة الكمية المستهلكة.

ورجح الباحثون أن التناوب بين الطعام والماء قد يجدد الإحساس بتنوع النكهات، ما يؤخر الشعور بالشبع ويشجع على مواصلة الأكل.

 

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة بايج كانينغهام إن الماء يغادر المعدة بسرعة، لذلك قد لا يمنح إحساسًا طويلًا بالامتلاء، كما أن ترطيب الفم قد يجعل تناول الطعام أكثر سهولة واستمرارًا.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين الهواتف الذكية وانخفاض الخصوبة؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشعر بالعطش المستمر رغم شرب الماء؟ هذا ما يقوله العلماء
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الإفراط في شرب الماء ضار بالصحة؟ هذا الخبر يكشف
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من حقيقة علمية وراء شرب الماء في الأوعية النحاسية؟
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية بنسلفانيا

الرئيسي

جامع

كاني

كورن

بالا

لايت

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-07-27
Lebanon24
01:35 | 2026-07-27
Lebanon24
15:30 | 2026-07-26
Lebanon24
13:35 | 2026-07-26
Lebanon24
10:46 | 2026-07-26
Lebanon24
07:27 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24