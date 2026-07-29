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صحة

6 مشروبات قد تدعم صحة الكبد.. تعرّف إليها

Lebanon 24
29-07-2026 | 06:44
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6 مشروبات قد تدعم صحة الكبد.. تعرّف إليها
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يُعد الماء عنصراً أساسياً للحفاظ على وظائف الجسم، وقد يساهم تناوله ضمن نمط حياة صحي في دعم صحة الكبد، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني.
 
 
وتشير تقارير صحية إلى أن إضافة بعض المكونات الطبيعية إلى الماء قد تمنحه فوائدً إضافيةً، من بينها تقليل الالتهابات وتحسين عمليات الأيض.
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ووفقاً لموقع Times of India، هناك عدة مشروبات قد تساعد في دعم صحة الكبد، أبرزها:


الشاي الأخضر
 
 
يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيكين النباتية، التي قد تساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد ودعم عملية التمثيل الغذائي.
 
 
ويُنصح بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً ضمن نظام غذائي متوازن، مع تجنب الإفراط في استهلاكه.


القهوة
 

تشير دراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يدعم صحة الكبد، بفضل احتوائها على الكافيين ومركبات البوليفينول، التي قد تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكبد.
 
 
إلى ذلك، يُفضل شرب القهوة من دون إضافة كمياتٍ كبيرةٍ من السكر.


عصير البنجر
 
 
يحتوي البنجر على مركبات البيتالينات المضادة للأكسدة والالتهابات، التي قد تساعد في حماية خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي.
 
 
أيضاً، يحتوي البنجر على النترات التي قد تحسن تدفق الدم وتدعم تخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن عمليات الأيض.


الماء الدافئ بالليمون
 
 
يحتوي الليمون على فيتامين "سي" وحمض الستريك، اللذين يرتبطان بدعم إنتاج الصفراء، وهي مادةٌ تساعد في هضم الدهون والتخلص من بعض الفضلات، ويُعد تناوله صباحاً من العادات الشائعة.


الماء بالكركم
 
 
يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تمتلك خصائص مضادةً للالتهاب والأكسدة، وقد تساعد في حماية الكبد والحد من تراكم الدهون.
 
 
كذلك، يُعتقد أن إضافة كميةٍ صغيرةٍ من الفلفل الأسود تعزز امتصاص الكركمين.

الماء مع خل التفاح
 

قد يساهم خل التفاح المخفف بالماء في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يقلل من تراكم الدهون في الكبد، فضلاً عن دوره المحتمل في تحسين عملية الهضم.


ورغم الفوائد المحتملة لهذه المشروبات، فإن علاج الكبد الدهني يعتمد أساساً على اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، وخفض الوزن عند الحاجة، إلى جانب متابعة الطبيب عند الضرورة. (إرم نيوز)
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تالين

الكرك

بيرة

سولي

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