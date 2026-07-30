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صحة

لا تتجاهلها.. 7 علامات تكشف إصابتك بأمراض الكبد مبكرًا!

Lebanon 24
30-07-2026 | 13:19
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لا تتجاهلها.. 7 علامات تكشف إصابتك بأمراض الكبد مبكرًا!
لا تتجاهلها.. 7 علامات تكشف إصابتك بأمراض الكبد مبكرًا! photos 0
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لا يُطلق الكبد إنذارات واضحة عند بدء تعرضه للضرر، إذ يواصل أداء وظائفه رغم تلف جزء من أنسجته، ما يجعل كثيرًا من أمراضه تُكتشف في مراحل متقدمة. لكن الجسم قد يرسل إشارات مبكرة تظهر على الجلد والعينين واليدين والأظافر، تستدعي إجراء فحوصات، خصوصًا لدى الأكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني أو التهاب الكبد أو تليفه.

عضو يعمل بصمت

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة حيوية، منها تنقية الدم من السموم، وإنتاج البروتينات، والمساعدة في الهضم، وتنظيم الأيض، وتخزين الفيتامينات والمعادن.
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وتكمن صعوبة اكتشاف أمراضه مبكرًا في قدرته على تعويض التلف لفترة طويلة، ما يجعل ملاحظة التغيرات الجسدية أمرًا مهمًا.

اصفرار العينين والجلد

يُعد اليرقان، أي اصفرار الجلد أو بياض العينين، من أبرز علامات اضطرابات الكبد، وينتج عن تراكم مادة البيليروبين في الدم بسبب ضعف قدرة الكبد على التخلص منها. وقد يشير أيضًا إلى مشكلات صحية أخرى تستلزم التشخيص.

احمرار راحتي اليدين

قد يرتبط احمرار راحتي اليدين بتليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن أو المراحل المتقدمة من الكبد الدهني، لكنه قد يظهر أيضًا مع الحمل أو السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي.

تغيرات في الأظافر

قد تشير الأظافر إلى مشكلات صحية، خاصة إذا ظهرت مع أعراض أخرى، ومن أبرزها:

شحوب الأظافر أو تغير لونها.
ظهور خطوط أو بقع غير معتادة.
هشاشة الأظافر أو بطء نموها.

ولا تؤكد هذه العلامات وجود مرض في الكبد، لكنها تستدعي التقييم إذا استمرت.

أعراض أخرى

قد ترافق أمراض الكبد أعراض مثل:

التعب والإرهاق.
فقدان الشهية.
الغثيان أو القيء.
ألم في أعلى البطن من الجهة اليمنى.
حكة جلدية.
تغير لون البول أو البراز.
تورم القدمين أو البطن في المراحل المتقدمة.
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