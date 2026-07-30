هل تجعل الساونا الجسم أكثر قدرة على تحمل الحرارة؟

تشير دراسات حديثة إلى أن الاستخدام المنتظم للساونا قد يساعد الجسم على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة عبر ما يُعرف بـ"التدريب على تحمل الحرارة"، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه لا يوفر حماية مباشرة من مخاطر موجات الحر، ولا يغني عن إجراءات الوقاية الأساسية.



ويعتمد هذا التدريب على تعريض الجسم بشكل متكرر للحرارة، سواء من خلال الساونا أو الحمامات الساخنة، لتحفيز استجابات فسيولوجية تعزز القدرة على تحمل الأجواء الحارة.

وأوضح ياري لوكانين، في جامعة شرق ، أن التعرض المنتظم للحرارة قد يحسن كفاءة التعرق، ويزيد تدفق إلى الجلد، ويرفع حجم البلازما، ما يخفف الضغط على القلب والأوعية الدموية عند التعرض للحرارة لاحقًا.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الرياضيين يعتمدون هذه الطريقة قبل المنافسات في الأجواء الحارة، لكن فوائدها تتطلب الانتظام والاستمرار، ولا تتحقق بجلسة ساونا واحدة.

بدورها، قالت الدكتورة جيسيكا مي من جامعة ووستر إن الأشخاص المعتادين على التعرض للحرارة قد يصبحون أكثر قدرة على ملاحظة علامات الإجهاد الحراري، وتنظيم استهلاك المياه ومستوى النشاط البدني.

ورغم ذلك، حذر الخبراء من استخدام الساونا أثناء موجات الحر الشديدة بهدف التكيف، خاصة لدى مرضى القلب أو من يعانون اضطرابات ضغط الدم، مشيرين إلى أن معظم الدراسات أُجريت في ظروف خاضعة للرقابة، ولا تزال فاعلية هذه الممارسة دون إشراف بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

ويحتاج التكيف الحراري عادة إلى التعرض للحرارة بين 40 و60 دقيقة يوميًا لعدة أيام، وقد تستمر آثاره لفترة محدودة بعد التوقف.

وأكد العلماء أن الساونا قد تساعد على الاستعداد للأجواء الحارة، لكنها لا تغني عن شرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض للشمس وقت الذروة، واتباع إجراءات الوقاية خلال موجات الحر.