3 عادات يومية تزيد خطر السكتة الدماغية.. أطباء القلب يحذرون منها

رغم أن السكتة الدماغية ترتبط غالبًا بالتقدم في العمر أو العوامل الوراثية، فإن خبراء يؤكدون أن جزءًا كبيرًا من خطر الإصابة بها يعود إلى عادات يومية يمكن تغييرها، ما يجعل الوقاية ممكنة من خلال تعديلات بسيطة في نمط الحياة.

وبحسب موقع EatingWell، يشير أطباء القلب إلى أن النشاط البدني، والنظام الغذائي، والعادات الصحية اليومية تؤثر بشكل مباشر في صحة الأوعية الدموية، فيما أوضحت اختصاصية أمراض القلب الدكتورة سامانثا بنين أن معظم السكتات الدماغية ترتبط بعوامل قابلة للوقاية أو العلاج.

وفي ما يلي أبرز العادات التي ينصح الأطباء بتجنبها:

الجلوس لفترات طويلة



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حتى مع ممارسة الرياضة يوميًا، فإن الجلوس لساعات طويلة أمام المكتب أو الشاشات يظل عاملًا يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وتوضح بنين أن ساعة من التمارين لا تعوض الخمول طوال اليوم، فيما ترتبط الأنشطة اليومية البسيطة، مثل المشي وركوب الدراجة، بانخفاض خطر الإصابة.

كما أظهرت دراسات أن قضاء أكثر من أربع ساعات يوميًا في مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو يزيد من خطر السكتة بسبب قلة الحركة.

الإفراط في تناول

يحذر أطباء القلب من أن شرب الكحول، حتى بكميات معتدلة لدى بعض الأشخاص، قد يرفع ضغط ويزيد اضطرابات نظم القلب، وهما من أبرز عوامل خطر السكتة الدماغية.

وتشير الأبحاث إلى أن الإفراط في شرب الكحول خلال فترات قصيرة، مثل عطلات نهاية الأسبوع، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه.

الإكثار من الوجبات الغنية بالصوديوم

تحتوي العديد من وجبات المطاعم، ولا سيما الوجبات السريعة، على كميات مرتفعة من الصوديوم، ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أهم أسباب السكتة الدماغية.

وتنصح التوصيات الصحية بعدم تجاوز 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا، إلا أن بعض الوجبات، مثل البرغر أو البيتزا، قد تحتوي على معظم هذه الكمية أو تتجاوزها. وتؤكد اختصاصية أمراض القلب والدهون الدكتورة سيريسا فادالي أن الإفراط في تناول الصوديوم يرفع ضغط الدم تدريجيًا، وهو ما يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.