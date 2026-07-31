دراسة تجيب.. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟

رغم أن التقدم في العمر أمر لا مفر منه، يؤكد العلماء أن العمر لا يعكس دائمًا الحالة الصحية للجسم. فبينما يتمتع بعض كبار السن بالنشاط والحيوية، يعاني آخرون مشكلات صحية في سن أصغر، ويرتبط ذلك بما يُعرف بـ"العمر البيولوجي" الذي يعكس كفاءة الخلايا والأعضاء.

ويشير الأميركي للشيخوخة إلى أن الشيخوخة الصحية لا تعتمد على الجينات فقط، بل تتأثر أيضًا بنمط الحياة، والبيئة، والعادات اليومية.

الجينات ليست العامل الوحيد

تلعب الوراثة دورًا في بعض جوانب الشيخوخة، لكنها ليست العامل الحاسم. فالنشاط البدني، والتغذية السليمة، والنوم الجيد، والابتعاد عن العادات الضارة، جميعها عوامل تساهم في الحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر.

التهاب مزمن يسرّع الشيخوخة

يربط العلماء الشيخوخة بما يُعرف بـ"الالتهاب المرتبط بالتقدم في العمر"، وهو نشاط مناعي منخفض ومزمن قد يؤدي بمرور الوقت إلى تلف الأنسجة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويُعد من أبرز العوامل المرتبطة بتراجع وظائف الجسم.

العضلات مفتاح الحفاظ على الشباب

لا تقتصر علامات الشيخوخة على التجاعيد أو الشيب، بل تشمل أيضًا فقدان الكتلة والقوة العضلية. لذلك توصي بممارسة النشاط البدني بانتظام، خاصة تمارين تقوية العضلات، للحفاظ على الحركة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر.

النوم والغذاء يحميان الخلايا

يؤكد الباحثون أن النوم الكافي واتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية يساعدان في الحد من الالتهابات ودعم صحة القلب، في حين ترتبط الأطعمة فائقة التصنيع بزيادة المشكلات الصحية.

التوتر يترك بصمته

لا يقتصر تأثير التوتر المزمن على الحالة النفسية، بل قد يسرّع الشيخوخة على المستوى الخلوي، إذ تشير دراسات إلى أن الإجهاد المستمر قد يؤثر في التيلوميرات، وهي أجزاء تحمي الكروموسومات، ما يرتبط بتسارع شيخوخة الخلايا.

كيف يمكن إبطاء الشيخوخة؟

يرى العلماء أن تبني عادات صحية قد يساعد في إبطاء تراجع وظائف الجسم، ومن أبرزها:



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ممارسة الرياضة بانتظام.



الحفاظ على وزن صحي.



النوم لساعات كافية.



اتباع نظام غذائي متوازن.



الامتناع عن التدخين.



الحفاظ على النشاط الاجتماعي والذهني.