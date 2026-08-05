تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

علكة تجريبية تقلص فيروس "HPV".. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء

Lebanon 24
05-08-2026 | 04:18
A-
A+
علكة تجريبية تقلص فيروس HPV.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
علكة تجريبية تقلص فيروس HPV.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طور باحثون في الولايات المتحدة علكة حيوية تجريبية أظهرت قدرة على خفض مستويات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في عينات اللعاب بنسبة وصلت إلى 93%، في نتائج يرى العلماء أنها قد تمهد لتطوير وسيلة مساعدة للحد من انتقال الفيروس وتقليل خطر الإصابة ببعض سرطانات الفم والبلعوم، لكنها لا تزال بحاجة إلى تجارب سريرية أوسع قبل اعتمادها للاستخدام الطبي.
Advertisement


ووفقا لدراسة أجراها باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا ونُشرت في دورية Scientific Reports، تعتمد العلكة على بروتين طبيعي مضاد للفيروسات يُعرف باسم FRIL، يُستخلص من حبوب اللبلاب.



وأظهرت الاختبارات على عينات لعاب وغسول فم مأخوذة من مرضى مصابين بسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والعنق أن مستخلص العلكة خفض مستويات فيروس HPV في اللعاب بنسبة 93%، وبنسبة 80% في عينات غسول الفم.

وأضاف الباحثون إلى العلكة الببتيد المضاد للميكروبات Protegrin-1، ولاحظوا أن جرعة واحدة خفضت إلى مستويات شبه معدومة نوعين من البكتيريا المرتبطين بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الفم، وهما Porphyromonas gingivalis وFusobacterium nucleatum، مع الحفاظ على البكتيريا النافعة الموجودة طبيعيًا في الفم.

وقال هنري دانييل، أستاذ العلوم الأساسية وعلوم الترجمة في كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا والمشرف على الدراسة، إن الارتفاع العالمي في سرطانات البلعوم الفموي يرتبط إلى حد كبير بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، بينما تسهم بعض البكتيريا الفموية في تفاقم المرض وتقليل فرص النجاة لدى المرضى.

وأضاف أن العلكة قد تمثل وسيلة بسيطة لاستهداف هذه الميكروبات في تجويف الفم.

وشدد الباحثون على أن النتائج الحالية استندت إلى اختبارات مخبرية على عينات سريرية، ولم تثبت بعد أن مضغ العلكة يمنع العدوى أو يعالجها لدى البشر. لذلك، أكدوا أن الابتكار لا يُعد بديلًا عن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري أو الفحوصات والعلاجات المعتمدة، بل يمثل نهجًا واعدًا يستوجب تقييمه في تجارب سريرية مستقبلية.

ويُعد فيروس الورم الحليمي البشري من أكثر الفيروسات انتشارًا عالميًا، وترتبط بعض سلالاته بسرطان عنق الرحم وعدد من سرطانات الفم والبلعوم.

وتوصي السلطات الصحية، بما فيها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بالحصول على اللقاح بوصفه الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من السلالات عالية الخطورة.
مواضيع ذات صلة
قطرة دم قد ترصد "مرضا خطيرا" قبل سنوات.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ثورة طبية في الكشف المبكر عن الأمراض.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمتلك الذكاء الاصطناعي أفكارا مخفية؟ هذا ما توصل إليه باحثون
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة العلكة بـ"الشمندر"؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

طب الأسنان

الفيروس

البشري

العلم

العلا

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-08-05
Lebanon24
23:00 | 2026-08-04
Lebanon24
15:52 | 2026-08-04
Lebanon24
12:03 | 2026-08-04
Lebanon24
10:38 | 2026-08-04
Lebanon24
09:12 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24