بعد الأمطار الغزيرة.. متى تصبح السباحة خطراً؟

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وبحسب "Verywell Health"، لا يقتصر الخطر على البحار فقط، بل قد يشمل المسابح، وأحواض المياه الساخنة، والأنهار، والبحيرات، والبرك، والشواطئ.أول المخاطر هو تغيّر طبيعة المياه بعد . فالأمطار الغزيرة والرياح القوية قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه، وتشكل فيضانات سريعة، وظهور أمواج عنيفة أو تيارات غير معتادة. وهذا قد يجعل السباحة صعبة حتى على من يجيدونها.لذلك، ينصح الخبراء بالتحقق من التحذيرات المحلية بشأن الفيضانات أو ظروف المياه، وتجنب السباحة في أماكن معزولة، واختيار المناطق التي يوجد فيها منقذون عند الإمكان.الخطر الثاني يتعلق بالعدوى. فالأمطار الغزيرة قد تخل بتوازن المسطحات المائية، كما أن فيضان شبكات الصرف الصحي وجريان المياه من المناطق الزراعية قد ينقل البكتيريا والطفيليات والفيروسات إلى الأنهار والبحيرات والبحر.حتى المسابح وأحواض المياه الساخنة قد تتأثر بعد الأمطار، لأنها تحتاج إلى ترشيح ومعالجة كيميائية مستمرة، وقد تفقد جزءاً من فعاليتها عند دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار.وقد تؤدي المياه الملوثة إلى التهابات جلدية، أو أمراض معوية عند ابتلاعها، أو عدوى أشد في بعض الحالات.ومن الإجراءات المهمة تجنب السباحة في مياه عكرة، وعدم ابتلاع الماء، والامتناع عن السباحة عند وجود جروح مفتوحة، ومتابعة التحذيرات الصحية المحلية المتعلقة بتلوث المياه أو فيضان الصرف الصحي.وينصح بطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت أعراض بعد السباحة، مثل الطفح الجلدي، أو الحمى، أو القيء، أو الإسهال.الخطر الثالث هو الحطام. فقد تحمل العاصفة أغصان أشجار، وزجاجاً مكسوراً، ومعادن، ونفايات أو مواد حادة إلى المياه أو محيطها. وهذه المخلفات قد تسبب إصابات أثناء السباحة أو المشي على العشب أو الرمل أو التراب.لذلك، يجب تجنب السباحة أو المشي في من العاصفة قبل تنظيفها، وارتداء أحذية واقية إذا كان المشي حافياً غير آمن.كما قد تؤذي العواصف الأسماك والحيوانات والكائنات القريبة من المياه. وقد تحمل الحيوانات المصابة أو النافقة جراثيم في الماء أو على ضفافه، ما يزيد خطر العدوى. لذلك، يجب الابتعاد عن أي حيوان مصاب أو نافق، وعدم لمسه أو نقله، وإبلاغ الجهات المختصة عند الحاجة.