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صحة

مشروب النعناع قبل النوم.. ما تأثيره على التوتر؟

Lebanon 24
09-08-2026 | 14:07
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مشروب النعناع قبل النوم.. ما تأثيره على التوتر؟
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مع نهاية يوم طويل، يلجأ كثيرون إلى مشروب دافئ يساعدهم على الاسترخاء قبل النوم، ويبرز شاي النعناع كخيار قد يوفر فوائد إضافية للجسم.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، قد يساهم شاي النعناع مساءً في تعزيز الاسترخاء، ودعم الهضم، وتقليل التوتر، وتحسين التنفس أثناء النوم.
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يساعد على الاسترخاء

رغم أن شاي النعناع لا يمتلك تأثيراً مهدئاً مباشراً، فإن المنثول الموجود فيه قد يساعد على إرخاء الجسم والاستعداد للنوم. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن النعناع ورائحته قد يعززان الانتباه والذاكرة، ما قد لا يكون مناسباً للجميع قبل النوم.

دعم جودة النوم

لا تزال الأدلة حول تأثير شاي النعناع المباشر على جودة النوم محدودة، لكن خصائصه قد تساعد على الاسترخاء. كما أظهرت دراسة أن استنشاق زيت النعناع لدى مرضى السرطان ارتبط بتحسن جودة النوم.

تحسين الهضم

قد يساعد النعناع على تخفيف بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما قد يساهم في تقليل التقلصات المعوية، ما يجعل الشعور بالراحة أسهل قبل النوم.

تحسين التنفس

قد يساعد المنثول على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان والمخاط، خصوصاً لدى المصابين بنزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية. كما يتمتع النعناع بخصائص مضادة للالتهاب والميكروبات.

تخفيف التوتر

قد يساهم شاي النعناع في تهدئة الجسم وتقليل التوتر، وهو أمر يرتبط بتحسين النوم، إذ إن ارتفاع مستويات التوتر قد يجعل الاستغراق في النوم والاستمرار فيه أكثر صعوبة.

تخفيف أعراض الحساسية

يحتوي النعناع على حمض الروزمارينيك، وهو مركب نباتي يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، وقد يساعد في تخفيف بعض أعراض الحساسية، مثل سيلان الأنف والعطس وحكة العينين.
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