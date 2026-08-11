موضة الملح على "تيك توك".. ماذا تقول القدم عن صحة الجسم؟

Advertisement

وبحسب "The National"، تقول سوزان جاكوب، اختصاصية العلاج الفيزيائي في مستشفى وعيادة "Aster Cedars" في دبي، إن نقع القدمين أو أسفل الساقين في ماء دافئ مع ملح "Epsom" لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل النوم قد يكون مريحاً لكثيرين. لكنها توضح أن الفائدة الأساسية على الأرجح تأتي من الماء الدافئ، لأنه يساعد العضلات على الاسترخاء ويحسن الدموية موضعياً ويخلق روتيناً مهدئاً قبل النوم. أما امتصاص المغنيسيوم عبر الجلد وتأثيره المباشر على النوم، فلا يوجد دليل علمي قوي عليه.ولا تقتصر أهمية القدمين على الراحة فقط. فبحسب أطباء، يمكن أن تكشف القدم مؤشرات مبكرة عن صحة الجسم. فالسكري قد يظهر أولاً عبر تلف الأعصاب، وضعف الإحساس، وتأخر شفاء الجروح. كما يمكن أن يدل برود القدمين على ضعف الدورة الدموية، وأن يشير التورم في القدمين والكاحلين إلى مشكلات في القلب أو الكلى أو الكبد.وتقول الدكتورة شهدان قطب، اختصاصية الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في مستشفى "RAK"، إن القدمين تُعدان "نافذة على الصحة"، لأن التغيرات فيهما قد تعكس مشكلات في الدورة الدموية أو الأعصاب أو المفاصل أو الجلد أو الأعضاء الداخلية. وتشمل الإشارات التي تستدعي الانتباه تغيّر لون الجلد، والخدر، والجروح التي لا تلتئم سريعاً، والتغيرات غير المعتادة في الأظافر.وللحفاظ على صحة القدمين، ينصح الأطباء بفحصهما يومياً، وغسلهما وتجفيفهما جيداً، وترطيب الجلد الجاف مع تجنب وضع بين الأصابع. كما يُنصح بالنشاط البدني لتحسين الدورة الدموية، وبإجراء فحوص منتظمة للقدمين لدى مرضى .وتبقى الأحذية المناسبة عنصراً أساسياً في حماية القدمين. ويجب أن تكون مريحة، لا تضغط على الأصابع، وتسمح بحركة طبيعية مع توفير الثبات والدعم. أما موضة الأحذية الشبيهة بالمشي حافياً، فيجب التعامل معها بحذر، لأنها قد تزيد الضغط على عضلات الساق ووتر أخيل، وقد لا تناسب من يعانون التهاب اللفافة الأخمصية أو تسطحاً شديداً في القدمين أو التهاب المفاصل أو اعتلال الأعصاب السكري.وفي جانب العافية، تبرز ممارسات مثل "الرفلكسولوجي"، وهي تقوم على الضغط على نقاط معينة في القدمين باعتبارها مرتبطة بأعضاء الجسم. وقد تمنح شعوراً بالاسترخاء وتحسن الدورة الدموية مؤقتاً، لكن الخبراء يؤكدون أن الأحذية أو المنتجات التي تدّعي تقديم فوائد عبر هذه النقاط لا تملك دليلاً علمياً قوياً، ولا يجب أن تحل مكان العلاج أو الأحذية الطبية أو التمارين.أما "التأريض"، أو المشي حافياً على العشب أو الرمل أو التراب، فيعد من أبسط الممارسات وأكثرها انتشاراً. ويقول مختصون إن هذا الاتصال المباشر بالطبيعة يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وإعادة الانتباه إلى اللحظة، خصوصاً عند المشي على الرمل، حيث تتغير الأرضية تحت القدمين مع كل خطوة.وتبقى الوخز بالإبر ممارسة أخرى مرتبطة بصحة القدمين في الطب الصيني التقليدي. ويقول ممارسون إنها قد تساعد في تحسين تدفق وتخفيف التورم والشد العضلي، وتستخدم أحياناً في حالات مثل التهاب اللفافة الأخمصية، واعتلال الأعصاب، والتهاب وتر أخيل، والتهاب المفاصل. لكن الأدلة العلمية حول فوائدها لا تزال متفاوتة، وكثير من نتائجها المتداولة يحتاج إلى دعم بحثي أقوى.