تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فيتامين "D" بين الذاكرة وبطء الاستجابة.. ما القصة؟

Lebanon 24
11-08-2026 | 01:20
A-
A+
فيتامين D بين الذاكرة وبطء الاستجابة.. ما القصة؟
فيتامين D بين الذاكرة وبطء الاستجابة.. ما القصة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعرف فيتامين "D" بدوره الأساسي في تقوية العظام، لكن باحثين يدرسون أيضاً تأثيره المحتمل على الدماغ مع التقدم في العمر. وتشير دراسة من جامعة "Rutgers" إلى أن كمية الفيتامين قد تكون مهمة، إذ ارتبطت الجرعة المتوسطة بتحسن في الذاكرة، بينما ارتبطت الجرعة الأعلى بتباطؤ في سرعة الاستجابة.

وبحسب "Knowridge"، شملت الدراسة نساء يعانين زيادة في الوزن أو السمنة، وتتراوح أعمارهن بين 50 و70 عاماً، واستمرت عاماً كاملاً. وقُسمت المشاركات إلى 3 مجموعات تناولت يومياً 600 أو 2000 أو 4000 وحدة دولية من فيتامين "D"، بالتزامن مع مشاركتهن في برنامج لإنقاص الوزن.
Advertisement

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن 2000 وحدة دولية يومياً حققن أداء أفضل في بعض اختبارات الذاكرة والتعلم مقارنة بمن تناولن 600 وحدة. لكن زيادة الجرعة لم تعنِ نتائج أفضل، إذ ظهرت لدى مجموعة 2000 وحدة سرعة استجابة أبطأ نسبياً، فيما كان التباطؤ أكبر لدى مجموعة 4000 وحدة.

وتكمن أهمية سرعة الاستجابة لدى كبار السن في أنها تساعد على الحفاظ على التوازن وتجنب العوائق والتصرف بسرعة عند التعثر أو السقوط. وتُعد السقطات من أبرز المخاطر الصحية مع التقدم في العمر، لأنها قد تؤدي إلى كسور وفقدان الاستقلالية ومضاعفات أخرى.

وتقول الدراسة إن هذه النتائج قد تفسر جزئياً سبب ارتباط الجرعات العالية من فيتامين "D" في أبحاث سابقة بارتفاع خطر السقوط لدى بعض كبار السن. لكنها لا تثبت أن بطء الاستجابة الذي ظهر لدى المشاركات أدى فعلاً إلى سقوط أو إصابات.

ويحذر الباحثون من تعميم النتائج، لأن الدراسة ركزت على نساء بين 50 و70 عاماً لديهن زيادة في الوزن أو سمنة، وبالتالي قد لا تنطبق بالطريقة نفسها على الرجال أو الشباب أو كبار السن جداً أو أصحاب الأوزان المختلفة.

ويحتاج العلماء إلى مزيد من الدراسات لتحديد المستوى الأفضل من فيتامين "D" لصحة الدماغ، ومعرفة ما إذا كانت الجرعة المناسبة تختلف من شخص إلى آخر، خصوصاً أن عوامل مثل النشاط البدني والنوم وضغط الدم والنظام الغذائي تؤثر أيضاً على الوظائف الذهنية.
مواضيع ذات صلة
خلل في "آيفون" يلتهم 100 جيجابايت من الذاكرة.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى قضائية تهز "ميتا".. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تفشي "إيبولا" يتجاوز سرعة الاستجابة
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات في الذاكرة؟ إليكِ ما يقوله العلم
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الاستقلال

التزام

العلم

جامع

هنية

ساسي

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-08-11
Lebanon24
02:16 | 2026-08-11
Lebanon24
00:35 | 2026-08-11
Lebanon24
23:00 | 2026-08-10
Lebanon24
16:00 | 2026-08-10
Lebanon24
14:00 | 2026-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24