هل تسبب الأطعمة الحارة قرحة المعدة؟

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لطالما ارتبط تناول الأطعمة الحارة بمشكلات المعدة والقرحة، إلا أن المعلومات الطبية تشير إلى أن الفلفل الحار لا يُعد سببًا مباشرًا للقرحة لدى الأشخاص الأصحاء.وبحسب تقرير نشره موقع "Only My Health"، فإن أبرز أسباب القرحة هي الإصابة ببكتيريا ، إلى جانب الاستخدام لبعض المسكنات ومضادات الالتهاب، مثل الإيبوبروفين والأسبرين.عدم تسبب الأطعمة الحارة بالقرحة لا يعني أنها مناسبة للجميع. فقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة أو الحرقة أو القرحة تفاقم الأعراض بعد تناولها.ويرتبط ذلك بمادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار، والتي قد تزيد من تهيج المعدة لدى من لديهم مشكلات هضمية.أما الأشخاص الأصحاء، فلا تشير المعلومات إلى أن الأطعمة الحارة تسبب القرحة بحد ذاتها، كما تحتوي بعض التوابل والفلفل الحار على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.يُعد ألم البطن، خصوصًا في الجزء العلوي منه، من أبرز الأعراض، وقد يظهر على شكل حرقة ويزداد أحيانًا ليلًا.ومن الأعراض الأخرى:عسر الهضم.حرقة المعدة.الغثيان.القيء.وفي حال استمرار الأعراض أو تكررها، يُنصح باستشارة الطبيب.تابعت دراسة نحو نصف مليون بالغ لمدة سبع سنوات، ووجدت ارتباطًا بين تناول الأطعمة الحارة بانتظام وانخفاض خطر الوفاة.وبحسب النتائج، انخفض خطر الوفاة بنحو 14% لدى من تناولوا الأطعمة الحارة 6 إلى 7 أيام أسبوعيًا، كما ارتبط تناولها بانخفاض مخاطر الوفاة المرتبطة ببعض الأمراض، بينها السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي.وربط الباحثون هذه النتائج بمركبات التوابل، وعلى رأسها الكابسيسين، الذي قد يساعد في مكافحة بعض البكتيريا ودعم صحة الأمعاء.لكن هذه النتائج لا تعني أن الأطعمة الحارة تقي من الأمراض أو تطيل العمر، بل تشير إلى ارتباط رُصد في الدراسات ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.