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صحة

أيهما الأفضل للجهاز الهضمي.. الحليب التقليدي أم حليب "أي 2"؟

Lebanon 24
12-08-2026 | 04:00
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أيهما الأفضل للجهاز الهضمي.. الحليب التقليدي أم حليب أي 2؟
أيهما الأفضل للجهاز الهضمي.. الحليب التقليدي أم حليب أي 2؟ photos 0
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يحتار كثيرون عند اختيار الحليب المناسب، فمع تعدد أنواعه واختلاف تأثيرها في الجسم، يبرز التساؤل حول الفروق بين الحليب التقليدي وحليب "إي 2"، وأيهما قد يكون أفضل للهضم.


وفق موقع "فيري ويل هيلث"، إذا كان الحليب العادي يسبب الانتفاخ أو الإسهال أو تقلصات المعدة، فقد يكون حليب "إي 2" الخيار الأنسب للجهاز الهضمي.
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وعلى عكس حليب الأبقار التقليدي، الذي يحتوي على مزيج من بروتيني "بيتا-كازين أي 1" و"أي 2"، يأتي حليب "أي 2" من أبقار تنتج طبيعيا بروتين "أي 2" فقط.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن بروتين "أي 1" قد يؤثر سلبا في صحة الأمعاء ويزيد أعراض متلازمة القولون العصبي.

لماذا قد يكون حليب "أي 2" أسهل في الهضم؟

قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أو آلام البطن أو الإسهال بعد تناول الحليب ومنتجات الألبان.

وقالت بيثاني أوفر، اختصاصية التغذية المسجلة ومديرة التسويق الطبي في شركة "أي 2 ميلك"؛ "غالبا ما يفترض الأشخاص الذين يشعرون بعدم الراحة عند شرب الحليب تلقائيا أن السبب هو اللاكتوز. وقد يكون ذلك صحيحًا، لكن السبب قد يكون أيضًا الحساسية تجاه بروتين أي 1".

يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من إنزيم اللاكتاز، وهو الإنزيم الضروري لهضم اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي الموجود في الحليب.

ويمكن أن يؤدي اللاكتوز غير المهضوم إلى الغازات والتقلصات والانتفاخ والإسهال.

ويمكن أن يسبب بروتين "أي 1" أعراضا هضمية مشابهة.

وخلال عملية الهضم، يؤدي بروتين "بيتا-كازين أي 1" إلى إطلاق ببتيد يسمى "بي سي إم-7"، في حين لا يحدث ذلك مع بروتين "أي 2"، وفقًا لأوفر.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن "بي سي إم-7" قد يزيد الالتهاب وآلام الجهاز الهضمي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتحديد ما إذا كان يسهم في أمراض الأمعاء المزمنة أو غيرها من المشكلات الصحية.
هل حليب "أي 2" أكثر قيمة غذائية من الحليب العادي؟

يوفر كل من حليب "أي 2" وحليب الأبقار التقليدي كميات متقاربة من العناصر الغذائية الأساسية.

وتوصي الإرشادات الغذائية البالغين بتناول ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميًا، ويمكن لكل من حليب "أي 2" والحليب التقليدي أن يساعد في تحقيق هذا الهدف.

يحتوي كوب واحد من حليب "أي 2" كامل الدسم وكوب واحد من الحليب التقليدي كامل الدسم على 149 سعرة حرارية، و12 غراما من الكربوهيدرات، و8 غرامات من الدهون

وقد تختلف مستويات البروتين والكالسيوم وفيتامين دي قليلا، لكن كلا النوعين يوفر العناصر الغذائية المهمة التي يُتوقع الحصول عليها من منتجات الألبان.
أيهما أكثر طبيعية؟

قد يتساءل بعض الأشخاص الذين يتجنبون الأطعمة المعدلة وراثيا عن طريقة إنتاج حليب "أي 2".

وقالت أوفر: "يأتي حليبنا من أبقار تنتج طبيعيًا نوع أي 2 فقط من بروتين بيتا-كازين، بينما يحتوي حليب الأبقار العادي على نوعي أي 1 وأي 2 من بروتين بيتا-كازين".

وتخضع الأبقار لاختبارات جينية لتحديد أنواع البروتينات التي تحملها، وتنتج الأبقار التي تحمل بروتين "أي 2" فقط حليب "أي 2"، وهي ليست معدلة وراثيا.

كيف يمكن الاختيار بين حليب أي 2 والحليب التقليدي؟

يعتمد الاختيار بين حليب "أي 2" والحليب التقليدي على التكلفة والمشكلات الهضمية، وبسبب الاختبارات الجينية الإضافية، يميل حليب أي 2 إلى أن يكون أغلى من الحليب التقليدي، كما أن الخيارات المتاحة منه في الأسواق أقل.
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فيري ويل هيلث

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