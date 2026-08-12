أيهما الأفضل للجهاز الهضمي.. الحليب التقليدي أم حليب "أي 2"؟

Advertisement

يحتار كثيرون عند اختيار الحليب المناسب، فمع تعدد أنواعه واختلاف تأثيرها في الجسم، يبرز التساؤل حول الفروق بين الحليب التقليدي وحليب "إي 2"، وأيهما قد يكون أفضل للهضم.وفق موقع " "، إذا كان الحليب العادي يسبب الانتفاخ أو الإسهال أو تقلصات المعدة، فقد يكون حليب "إي 2" الخيار الأنسب للجهاز الهضمي.وعلى عكس حليب الأبقار التقليدي، الذي يحتوي على مزيج من بروتيني "بيتا-كازين أي 1" و"أي 2"، يأتي حليب "أي 2" من أبقار تنتج طبيعيا بروتين "أي 2" فقط.وتشير بعض الأبحاث إلى أن بروتين "أي 1" قد يؤثر سلبا في صحة الأمعاء ويزيد أعراض متلازمة القولون العصبي.قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أو آلام البطن أو الإسهال بعد تناول الحليب ومنتجات الألبان.وقالت بيثاني أوفر، اختصاصية التغذية المسجلة ومديرة التسويق الطبي في شركة "أي 2 ميلك"؛ "غالبا ما يفترض الأشخاص الذين يشعرون بعدم الراحة عند شرب الحليب تلقائيا أن السبب هو اللاكتوز. وقد يكون ذلك صحيحًا، لكن السبب قد يكون أيضًا الحساسية تجاه بروتين أي 1".يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من إنزيم اللاكتاز، وهو الإنزيم الضروري لهضم اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي الموجود في الحليب.ويمكن أن يؤدي اللاكتوز غير المهضوم إلى الغازات والتقلصات والانتفاخ والإسهال.ويمكن أن يسبب بروتين "أي 1" أعراضا هضمية مشابهة.وخلال عملية الهضم، يؤدي بروتين "بيتا-كازين أي 1" إلى إطلاق ببتيد يسمى "بي سي إم-7"، في حين لا يحدث ذلك مع بروتين "أي 2"، وفقًا لأوفر.وتشير بعض الأبحاث إلى أن "بي سي إم-7" قد يزيد الالتهاب وآلام الجهاز الهضمي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتحديد ما إذا كان يسهم في أمراض الأمعاء المزمنة أو غيرها من المشكلات الصحية.