تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

المياه الغازية أم العادية.. أيهما يرطّب الجسم أكثر؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 00:30
A-
A+
المياه الغازية أم العادية.. أيهما يرطّب الجسم أكثر؟
المياه الغازية أم العادية.. أيهما يرطّب الجسم أكثر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعتقد كثيرون أن المياه العادية ترطّب الجسم أكثر من المياه الغازية، لكن اختصاصيي تغذية يقولون إن هذا غير دقيق. فبحسب "Verywell Health"، تُظهر الأبحاث أن المياه الغازية والعادية تمنحان الجسم الترطيب نفسه تقريباً، من دون فرق مهم في احتباس السوائل أو كمية البول.
Advertisement

وتقول اختصاصية التغذية كالي كراجسير إن الخيار الأفضل هو ما يدفع الشخص إلى شرب كمية أكبر من الماء. فإذا كان البعض لا يحبون المياه العادية، فقد تكون المياه الغازية وسيلة مفيدة للحفاظ على الترطيب، شرط الانتباه إلى الكمية اليومية المناسبة، والتي تتراوح عادة بين 11.5 و15.5 كوباً، بحسب العوامل الفردية.

وقد تكون المياه الغازية بديلاً جيداً من المشروبات الغازية السكرية أو مشروبات الطاقة، لأنها تساعد على تقليل استهلاك السكر والكافيين. لكن يجب قراءة الملصقات جيداً، لأن بعض الأنواع تحتوي على نكهات مضافة أو سكريات أو محليات صناعية، والأفضل اختيار الأنواع الخالية من هذه الإضافات.

مع ذلك، لا تناسب المياه الغازية الجميع. فقد تسبب إزعاجاً لمن يعانون مشاكل في المثانة مثل التهاب المثانة الخلالي أو فرط نشاط المثانة. وتنصح كراجسير هؤلاء بتجنبها لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ثم إعادتها تدريجياً لمعرفة ما إذا كانت تحفز الأعراض.

كما قد تزيد المشروبات الغازية أعراض القولون العصبي أو ارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص، بسبب الغاز الذي تدخله إلى الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى انتفاخ أو انزعاج.

وهناك عامل آخر يتعلق ببعض المواد الكيميائية المعروفة باسم "PFAS"، والتي قد توجد في بعض أنواع المياه الغازية أو عبواتها. وتشير اختصاصية التغذية تريستا بست إلى أن هذه المركبات قد تتراكم في الجسم مع الوقت، وارتبطت بمخاطر صحية مثل أمراض الكبد والكلى وبعض أنواع السرطان. لذلك، يُفضّل اختيار علامات تجارية تضع بوضوح عبارة "PFAS-free" على العبوة.

الخلاصة أن المياه الغازية والمياه العادية ترطبان الجسم بالدرجة نفسها. لكن الاختيار لا يجب أن يكون عشوائياً: إذا كنت تعاني حساسية في المثانة، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، أو تريد تجنب المحليات والمواد الكيميائية، فقد تكون المياه العادية الخيار الأسلم. أما إذا كانت المياه الغازية تساعدك على شرب كمية أكبر من الماء، فيمكن أن تكون خياراً جيداً عند اختيار النوع المناسب.
مواضيع ذات صلة
البطيخ الأحمر أم الشمام.. أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الماء البارد أم الفاتر.. أيهما الأفضل لتناول الأدوية؟
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها المشروبات الغازية.. هذه الأطعمة والعصائر تزيد حرارة الجسم في الصيف
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تجعل الساونا الجسم أكثر قدرة على تحمل الحرارة؟
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

الاختيار

ب الغاز

إذا كنت

تريستا

السكري

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-08-13
Lebanon24
23:30 | 2026-08-12
Lebanon24
13:48 | 2026-08-12
Lebanon24
12:23 | 2026-08-12
Lebanon24
11:00 | 2026-08-12
Lebanon24
08:00 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24