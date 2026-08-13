إيبولا يتمدّد في الكونغو الديمقراطية.. تسجيل إصابات في مقاطعة سادسة

كشف للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابات بفيروس "إيبولا" في مقاطعة سادسة بجمهورية لم تشهد إصابات سابقة.

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وأوضح كاسيا أن الجديدة هي "باس-أويلي"، حيث توفي شخص بعد انتقاله من مدينة "إيسيرو" في مقاطعة "هوت أويلي" إلى مدينة "بوتا"، عاصمة "باس-أويلي".

ويثير انتقال إلى منطقة جديدة مخاوف من اتساع رقعة التفشي، في ظل صعوبات لوجستية وأمنية تواجه فرق الاستجابة الطبية.

من جهتها، حذرت من أن تفشي إيبولا في شرق الكونغو يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، ما يثير مخاوف من تحوله إلى أزمة صحية إقليمية.



ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تجاوز حصيلة التفشي الأكثر فتكاً المسجلة للفيروس، والذي أودى بأكثر من 11 ألف شخص قبل أكثر من عقد.

وتدفع التطورات الأخيرة باتجاه تعزيز التنسيق القاري والدولي للحد من انتشار الفيروس واحتواء البؤر الجديدة.